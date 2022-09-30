عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للتهرب من الضرائب.. ضبط صاحب مصنع مشغولات ذهبية بالقاهرة لتقليده أختام الدمغة

صدى البلد

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تقليد الأختام الحكومية وترويجها، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب مصنع مشغولات ذهبية بالقاهرة لقيامه بتقليد أختام مصلحة الدمغة والموازين على المشغولات الذهبية للتهرب من الضرائب.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صائغ وصاحب مصنع مشغولات ذهبية ، مقيم بالقاهرة) بتقليد أختام مصلحة الدمغة والموازين على المشغولات الذهبية تهرباً من سداد الرسوم والضرائب المستحقة ، واتخاذه من (مصنعه - الكائن بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة) وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى ويحتفظ بداخله بالأدوات المستخدمة فى نشاطه الإجرامى .

وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم إستهداف المصنع المشار إليه ، وأمكن ضبط المذكور وبتفتيش المصنع عثر على ( 13 قطعة شمع أحمر عليها طبعات مُقلدة لأختام مصلحة الدمغة والموازين تستخدم فى تقليد الأختام على المشغولات الذهبية المصنعة ، وكذا ضبط كمية من المشغولات الذهبية تامة الصنع "مختومة بأختام مقلدة منسوبة لمصلحة الدمغة والموازين" وزنت 3915 جرام) .

بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى ، وقررت اللجنة المختصة بأن المضبوطات تم دمغها بطريقة مخالفة للقانون خارج مصلحة الدمغة والموازين ، بأختام مقلدة مما ترتب عليه الإضرار بأموال الدولة بمبلغ مالى يقارب ( 3 مليون جنيه تقريباً) تمثل قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الكمية المضبوطة من المشغولات الذهبية فضلاً عن قيمتها السوقية البالغ مقدارها (4) مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية تقليد الأختام الحكومية أختام مصلحة الدمغة الضرائب مكافحة جرائم الاموال بدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمها لقيتها في الغسالة.. مصرع طفلة في حادث مؤسف بـ العياط

أحمد سحلته أسرة خطيبته وألقوه من الطابق الرابع بتحريض من والده.. شاهد

الحق اشتري بسرعة.. هبوط مفاجئ بـ أسعار الذهب وعيار 21 في النازل

تفاصيل جديدة عن مقتل صيدلي حلوان ..وتامر أمين ينفعل | فيديو

الابن يفضح خيانة أمه.. رد فعل زوجة صيدلي حلوان بعد سقوطه من البلكونة|قضايا شغلت الرأي العام

معندناش زيه.. فرج عامر يطالب بضم لاعب نيوكاسل لمنتخب مصر

أرجوك سامحني .. زينة تظهر بنظارة سوداء داخل الاستوديو وتكشف حقيقة ارتباطها

الذهب رخص | مفاجأة بشأن الأسعار اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

الداخلية يُعلن تعاقده مع مدافع الأهلي السابق

4 أنشطة تجارية مستثناة من قرار المواعيد الشتوية لـ غلق المحالات

بوتين لـ الشعب الروسي : لن نسمح بانتشار المثلية

نشرة المرأة و الصحة| طبيب يحذر من حواوشي الشارع...ابنة حسين فهمي تثير الجدل بهذه الإطلالة

فضل الدعاء يوم الجمعة.. ردد 10 أدعية الآن لتتحقق أجمل أحلامك

أخبار البرلمان| 5 أفعال تعرضك للحبس والغرامة.. وحوافز تميز للمعلمين بالقانون الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع شائع من البذور يساعد على إنقاص الوزن والحفاظ على صحة العظام

رغم زيادة وزنها.. إنجي وجدان تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

ست مفيش زيها.. زوجة مؤمن زكريا تخطف الأضواء على السوشيال ميديا

معاد استخدامه.. زيت منتشر في المطاعم يسبب الموت.. احذر منه

فيديو

إلحق اشتري.. هبوط كبير في أسعار الذهب بالأسواق.. والدولار مرتفع في البنوك

الدراسة بكرة.. قرار عاجل من وزير التعليم بشأن 6 ابتدائي والغياب بالمدارس

تم سجنه 3 سنوات.. لأول مرة حاتم فهمي يتحدث عن سر غيابه بعد نجاح أغنية "مش من حقك"

أطعمة وضعها في الميكرويف خطر كبير..تعرف عليها/فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ