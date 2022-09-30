قطع المياه عن طما ومجلس قروى سلامون ثلاث ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن قطع المياه عن مدينة طما ومجلس قروي سلامون، اليوم الجمعة، الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢، وذلك في تمام الساعة السابعة وحتى العاشرة مساء، أي لمدة ٣ ساعات.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انه يتم خلال الثلاث ساعات القادمة، اصلاح خط مياه 700 ملي.

مياه الشرب والصرف الصحي

وأوضحت هدير التوني، مسئول الاعلام لشركة مياه الشرب، ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول(HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكتروني [www.scww.com.eg]

وانه سيتم الدفع بسيارات مياه نقية مجانا لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.