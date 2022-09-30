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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثمان تلميذة غرقت بترعة الطهطاوية في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرحت النيابة العامة بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، بدفن جثمان تلميذة في نهاية العقد الأول من العُمر، قد لقيت مصرعها غرقًا، حيث أنها أثناء لهوها على حافة ترعة الطهطاوية المواجهة لمنزل أسرتها، إنزلقت قدماها وسقطت بها؛ ولعدم إجادتها السباحة لفظت أنفاسها الأخيرة أسفل مياه الترعة،دائرة مركز شرطة المراغة شمالي سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده غرق طفلة بترعة الطهطاوية دائرة المركز.

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وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن سوهاج، إلى محل الواقعة، وتم انتشال جثمان التلميذة، وإيداعها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين غرق الطفلة (رحاب معتز- 9 سنوات- تلميذة- وتقيم بذات الناحية)، وبسؤال والدها المدعو (معتز. ا. م-31 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء لهو نجلته المذكورة على حافة ترعة الطهطاوية المواجهة للمنزل، إنزلقت قدماها وسقطت بها؛ مما نتج عنه غرقها ووفاتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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