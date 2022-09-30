بتكلفة 655 مليون جنيه.. 115 مدرسة جديدة تدخل الخدمة في سوهاج

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢، والمقرر انطلاقه غدا السبت، مشيرًا إلى أن عدد المدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة مع بداية العام الدراسي بلغ عددها ١١٥ مدرسة وفرت ١٤٧٧ فصلا دراسيا.

وأضاف أن التكلفة بلغت ٦٥٥ مليون جنيه، مشيرا إلى الانتهاء من أعمال الصيانة والصيانة العاجلة لعدد ١٦٣ مدرسة من مدارس التعليم الفني، والتعليم العام، بتكلفة بلغت ٢٥٩ مليون جنيه.

العام الدراسي الجديد

وأشار محافظ سوهاج، إلى التنسيق التام بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وجميع الجهات المعنية، كلُ فيما يخصه، لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتأكيد على عدم التخلي عن تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل الفصول الدراسية.

وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع الإشغالات أولاً بأول من محيط المدارس؛ لتوفير جو صحي مناسب حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب.

وأكد "الفقي" على ضرورة نشر التوعية الصحية بين الطلاب ووضع لافتات بالمدارس يمكن قراءتها خلال اليوم الدراسي، وبذل المزيد من الجهد والعطاء للارتقاء بالمنظومة التعليمية، متمنيًا عامًا دراسيًا سعيدًا لجميع أبنائنا الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.