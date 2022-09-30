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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس 8 مواطنين للتنقيب عن الآثار في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة بمركز جهينة غرب محافظة سوهاج، بتجديد حبس 8 مواطنين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر حفرهم بمنزل أحدهم بحثًا وتنقيبًا عن الآثار، دائرة المركز.

وكان قد تبلغ لمركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج، من الأهالي بدائرة المركز، بحفر عامل زراعي، في نهاية الأربعينات من العُمر، في منزله بحثًا وتنقيبًا عن الآثار.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بدائرة المركز، مفاده حفر المدعو (عبد الفتاح. ا. م- 47 سنة- عامل زراعي- ويقيم دائرة المركز)، بحثًا وتنقيبًا عن الآثار بمنزله.

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تفاصيل الواقعة

عقب استصدار إذن النيابة العامة، دشنت مأمورية من ضباط المركز استهدفت منزل المذكور، وتم ضبطه وكل من:" باسم م ع ع- 28 سنة- سائق، عبد الفتاح م ع ع- 35 سنة- سائق، صلاح م ع ع- 33 سنة- سائق، السيد م ع ع- 41 سنة- سائق، أحمد ا ع م- 37 سنة- حاصل على دبلوم صنايع، حسن ع ح ع- 33 سنة- عامل، ويقيمون دائرة المركز، ومحمود ا ع ع- 46 سنة- عامل- ويقيم الإسكندرية".

كما تبين وجود حفرة بقطر 2 متر وبعمق 15 متر، وتم ضبط أدوات الحفر المُستخدمة، تم التحفظ على المضبوطات، وبمواجهة المتهمين أقروا بإرتكاب الواقعة بحثًا عن الآثار.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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