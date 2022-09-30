لو اخترتي البيت عرفيني.. رامي جمال يتحدث عن علاقته بزوجته| فيديو

حل الفنان رامي جمال، ضيفا على الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين"، المذاع على قناة "أون إي"، وتحدث رامي جمال عن تفاصيل مشواره الموسيقي وحياته الشخصية.



وتحدث الفنان رامي جمال عن قصة زواجه من ناريمان، قائلا: "كانت جاية لي عايزه أغنية، وعملت لها أكثر من أغنية من أول أغنية وهي عجباني".

وأضاف: "كنت بحاول أكون تقيل معاها"، لافتا: "كانت تعرف أصدقائي وبدأت ألمح بحاجات بعد كده".

بدأت اعترف لها

وأشار: "روحنا نسجل أغنية في أستوديو، ووقفت التسجيل وذهبت للاتفاق مع الموزع وغنيت أغنية مواعداني"، موضحا: "بدأت اعترف لها وبدأنا نتكلم في فكرة الغناء".

وأوضح: "كان فيه اتفاق صريح بيننا في البداية، وهي لو أنتي عايزه تغني من حقك وقرارك لكن كان صعب بالنسبالي الحياة تمشي وأنا وأنتي بنغني، ولو أنتي شوفتي أنك مفتوحلك باب للغناء دي رسالة أنك تكملي لكن مش هينقع ولو اختارتي تكوني في بيتي عرفيني ووافقت على البيت".

