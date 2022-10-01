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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تجار كبار لازم تفرفشهم.. رامي جمال يكشف أغرب مواقف تعرض لها في الأفراح.. فيديو

رامي جمال
رامي جمال

حل الفنان رامي جمال، ضيفا على الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين"،  المذاع على قناة "أون إي"، وتحدث رامي جمال عن تفاصيل مشواره الموسيقي وحياته الشخصية.

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وكشف الفنان رامي جمال، عن أغرب المواقف التي تعرض لها في الافراح، مؤكدا: “مفيش فرح بيعدي عادي”.


وأضاف: “العريس والعروسة مش بيكونوا على علم بما يحدث من العائلة الموجودة”، لافتا: “كان فيه فرح لا أنساه أبدا وأنا واقف بغني جات والدة العريس قالت لي شايف الترابيزة اللي هناك دي، دي ترابيزة تجار كبار لازم تروح تفرفشهم”.


وأشار: “نديت على مدير أعمالي قولت له شايف الترابيزة اللي هناك دي روح فرفشهم”، مسترسلا: “كان فيه فرح تاني وقفت الأول مع العريس والعروسة اتصورت معاهم وكان كورونا وكده والدنيا زحمة، وروحت وقفت على استيدج غير بتاع العريس والعروسة، فجأة لقيت فتاة جات مسكتني من إيدي وبتقولي شايف العريس تروح تقف جنبه حالا ومتسيبهوش ثانية واحدة، وهي كانت أخت العريس وكان عايزاني أبقى جنبه طول الفيديو”.


ووجه الشكر لأصحاب الأفراح التي شارك فيها قائلا: “أشكر كل اللي اختاروني أكون جزء من ذكراياتهم”.
 

رامي جمال الفنان رامي جمال أمير كرارة سهرانين الموسيقى الافراح

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