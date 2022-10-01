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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

محكمة سويسرية تحظر بيع شيكولاته على شكل أرنب بسبب حقوق الملكية

أرنب ليندت الذهبي
أرنب ليندت الذهبي

ربحت شركة صناعة الشوكولا السويسرية «لينت أند شبرونغلي» جولة من نزاعها القضائي في سويسرا مع الفرع المحلي لسلسلة محال السوبر ماركت «ليدل» في شأن أرانب عيد الفصح، إذ اعتبرت المحكمة الفدرالية أن تلك التي تنتجها شبكة المتاجر تشكّل خطر التباس.
 

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وقضت المحكمة الفيدرالية السويسرية في قرار أصدرته الخميس بأن أرنب الشوكولا الذي تنتجه «ليندت» والملفوف بورق الألمنيوم «الذهبي أو بلون آخر» يجب أن يحظى بحماية ماركة مودعة ضد المنتج المنافس من «ليدل».

ونص القرار على منع الفرع السويسري لشبكة متاجر السوبر ماركت الذي يحمل اسم «ليدل شفايتز إيه جي» و«ليدل شفايتز دي إل إيه جي»، من أن يبيع في متاجره أرنبه ذا الشكل المشابه جداً لأرانب «ليندت لي» وأمر بإتلاف أي نسخ لا تزال في المخزون.

 

أرانب عيد الفصح



وكانت «لينت» رفعت عام 2018 دعوى ضد فرع «ليدل» السويسري شَكَت فيها من أن أرانب شبكة متاجر السوبر ماركت المنخفضة التكلفة شكلاً وطابعاً مشابهة جداً لأرانب عيد الفصح التي تنتجها مجموعة صناعة الشوكولا، ويمكن تالياً الخلط بينهما، لكن المحكمة التجارية ردّت الدعوى.

 إلا أن المحكمة الفيدرالية ، وهي أعلى درجة تقاضٍ في سويسرا، فسخت هذا الحكم، معتبرة أن أرانب الشوكولا تنطوي على «خطر التسبب بالتباس (بين المنتجَين) رغم وجود بعض الفوارق بينهما». ورأت المحكمة الفيدرالية أن «أرانب ليدل تنطوي على أوجه شبه واضحة مع أرانب لينت من حيث الانطباع العام».

وأضافت «لا يمكن تمييزها في أذهان الجمهور».

ويُعتبر الأرنب الذهبي مع الشريط الأحمر ذي الجرس الصغير أحد منتجات «ليندت» الرئيسية منذ إطلاقه عام 1952.

واعتبرت المجموعة التي يقع مقرها في كيلشبرغ، على ضفاف بحيرة زوريخ، أن «هذا الحكم خطوة أساسية لحماية أرنب ليندت الذهبي في سوقه المحلية في سويسرا»، على ما ورد في بيانها.

صناعة الشوكولا سويسرا السوبر ماركت عيد الفصح المحكمة الفدرالية

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