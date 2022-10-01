عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسوأ منذ 2008.. صندوق النقد يحذر من أزمة الغذاء العالمية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حذر صندوق النقد الدولي من أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى أسوأ أزمة للأمن الغذائي منذ تلك التي شهدها العالم في 2008، مشيرًا إلى أن هناك 345 مليون شخص الآن يواجهون نقصًا يهدد حياتهم، كما أن الدول الـ48 الأكثر عرضة لنقص الغذاء تواجه حالياً زيادة مجمعة في فواتير وارداتهم بقيمة 9 مليارات دولار في عامي 2022 و2023.

وقال الصندوق إن هذا الأمر يعزو إلى القفزة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية والأسمدة محذرًا من تآكل الاحتياطيات للكثير من الدول الهشة المتضررة من الصراع والتي تواجه بالفعل مشاكل في ميزان المدفوعات بعد الجائحة الطاحنة وارتفاع تكاليف الطاقة.

نافذة قروض جديدة

وقالت كريستالينا جورجيفا مدير صندوق النقد الدولي ومسؤولون آخرون في الصندوق إن احتياجات الدول الأكثر انكشافاً على التداعيات تصل إلى 7 مليارات دولار وذلك من أجل مساعدة الأسر الأكثر فقرًا، داعية إلى إلغاء حظر تصدير المواد الغذائية وإلى إجراءات حمائية أخرى إذ أشار إلى أن أبحاث البنك الدولي كشفت أن هذا الحظر هو سبب ما يصل إلى 9% زيادة في أسعار القمح العالمية. 

أزمة غذاء عالمية.. الأمم المتحدة: الإشارة لحرب نووية في أوكرانيا مرفوضة

بايدن: العالم يواجه أزمة غذاء بسبب حرب روسيا في أوكرانيا ..فيديو

ووافق الصندوق على تدشين نافذة جديدة للقروض لمدة عام من أجل مواجهة الصدمات الغذائية عبر التمويل الطارئ لمساعدة الدول المعرضة للخطر على التعامل مع نقص الغذاء.

وفي وقت سابق، حذرت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" وبرنامج الغذاء العالمي التابعان لالأمم المتحدة، من تضييق أزمة الغذاء قبضتها على 19 بؤرة جوع ساخنة حول العالم، وتوقعتا أن يستمر عدد الأشخاص الذين يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم في الارتفاع بشكل سريع.

وأكدت المنظمتان أن انعدام الأمن الغذائي الحاد يتزايد بسرعة وينتشر في جميع أنحاء العالم حيث يعاني الأشخاص في أفقر البلدان على وجه الخصوص الذين لم يتعافوا بعد من تأثير جائحة كورونا من الآثار المتتالية للصراعات المُستمرة من حيث الأسعار وإمدادات الغذاء والأسمدة فضلاً عن حالة الطوارئ المُناخية.

بوتين يرد

ومنذ أيام، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أزمة الغذاء العالمية سببها العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وليس العملية العسكرية في أوكرانيا قائلاً: "توريد الحبوب والأسمدة في الخارج صعب، ليس فقط بالنسبة لروسيا ولكن بالنسبة لسوق الغذاء العالمي، مضيفًا أن العقوبات المفروضة على روسيا تهدد بتفاقم الوضع واتجاه العالم نحو أزمة غذاء عالمية.

وأضاف أن بعض الدول الرائدة، بنت سياساتها المالية والغذائية بطريقة تجعل العالم يعيش في أزمة، وحمل المسؤولية بالكامل لما أسماه "الغرب الجماعي".

العقوبات المفروضة كريستالينا جورجيفا القمح دولار صندوق النقد الدولى صندوق النقد كورونا جائحة كورونا الأسمدة أزمة غذاء عالمية أزمة الغذاء العالمية النقد الدولي البنك الدولي المواد الغذائية أسعار المواد الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة.. مفاجأة للطلاب في أول شهر بالمدارس

خيانة وعلاقة محرمة| السايس وبائعة المناديل.. قصة جريمة هزت دمنهور

في الطريق للقاهرة.. صورة مسربة لـ البرازيلي مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة

حلمي طولان يفجّر مفاجأة عن عرض من النادي الأهلي | فيديو

عايز يطلقني من جوزي.. اعترافات بائعة ملابس القطامية: صورني أثناء العلاقة

الأهلي يضم لاعبين جديدين| تفاصيل

طولان: حسام ميدو أفضل فنيا 100 مرة من النجم محمد صلاح

طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

موضوعات متعلقة

أزمة غذاء عالمية.. الأمم المتحدة: الإشارة لحرب نووية في أوكرانيا مرفوضة

بايدن: العالم يواجه أزمة غذاء بسبب حرب روسيا في أوكرانيا ..فيديو

جوتيريش يحذر من أزمة غذاء عالمية بسبب نقص الأسمدة

صربيا تحذر من أزمة غذاء عالمية.. واليونان تعترف بتأثير العقوبات ضد روسيا

أزمة غذاء عالمية قريبًا.. تحذير شديد اللهجة من رئيس صربيا

ترشيحاتنا

النفط يسجل خسائر هائلة وأوروبا تستعد لحل أزمة الغاز بإجراءات طارئة

أمي معملتش حاجة.. صرخة فتاة في الأسمرات واستغاثة على الفيسبوك|ما القصة؟

صيدلي حلوان نط من البلكونة ولا اترمى؟.. مفاجأة من العيار الثقيل|تفاصيل

شروط حصول الأرامل والمطلقات علي وحدات سكنية

إصابة طفل بشمروخ خلال حفل زفاف فى بورسعيد

طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. عمرو دياب يتألق فى حفل جماهيري ضخم بالأردن

أطباء يحذرون من استخدام المكياج للرجال: يقضى على الخصوبة

سيد عبد الحفيظ ضيف اسما إبراهيم فى حبر سري الخميس والجمعة القادمين

دبش أم شخصية تنافسية.. أول ما تراه في هذه الصورة يحدد شخصيتك

فيديو

سيد عبد الحفيظ ضيف اسما إبراهيم فى حبر سري الخميس والجمعة القادمين

فيديو.. عمرو دياب يغني "اللي يمشي يمشي" من حفله بالاردن

نبيلة عبيد: بيطلعولي شائعات كتير.. وأتعامل معها بهذه الطريقة

رجعت الأهلي للبطولات.. ماذا قال موسيماني وهكذا رد بركات ومدحت شلبي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ