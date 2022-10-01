المرأة الحديدية أبرزهم .. تعرف على أعمال الراحل عبد اللطيف زكي

خلال الساعات الماضية رحل عن عالمنا المخرج عبد اللطيف زكي بعد مسيرة فنية قدم من خلالها عدد من الاعمال السينمائية .

عبد اللطيف زكي ولد عام 1946، وحصل على دبلوم المعهد العالي للسينما، قسم الاخراج عام 1968 بدأ حياته الفنية مساعد مخرج لعدد من المخرجين منذ تخرجه، منهم (كمال الشيخ، محمود ذو الفقار، وأشرف فهمى، وعلى عبد الخالق.

ونرصد أبرز اعماله فى السطور التالية :

المرأة الحديدية :

وتدور أحداث الفيلم الذى تقوم ببطولته نجلاء فتحي ، حين تتزوج ماجدة من خطيبها حسن بعد قصة حب لكنه يقتل في شهر العسل، وعندما يعجز البوليس عن القبض على القتلة، تقرر ماجدة الانتقام له وتتبع القتلة الأربعة واحدًا تلو الآخر.

كروانة :

هذا الفيلم من بطولة نور الشريف وبوسي ، وتدور أحداثه حول (كروانة) فتاة جميلة تهرب من مطاردة زوج عمتها لها لمحاولته اﻹعتداء عليها أكثر من مرة، وتلجأ إلى فيلا مهجورة للإختباء بها، لتكتشف أنها مملوكة للطبيب (تيمور) والذي يعاني من اكتئاب نتيجة فشل مشروعه الطبي الأخير، ويكتشف تيمور أن كروانة مريضة بسرطان الدم، لتتصاعد الأحداث.

يا نحب يا نقب :

العمل من بطولة فاروق الفيشاوي وأحمد أدم ، وتبدا الاحداث عن علاقة الصداقة التى تربط بين كل ن من هشام ومختار ومدحت لسنوات طويلة لانهم مصرين على الرسوب عمدًا حتى لا يواجهون الحياة، وحين ينجحون أخيرًا، يتحتم على ثلاثتهم اتخاذ أصعب قرارات حياتهم.

صراع الاحفاد :

وقام ببطولة الفيلم كل من نور الشريف ونورا ، وتدور أحداثه حين يموت الجد، ويوصي بتسليم ثروته لأفضل حفيد متزوج، تصر الجدة زهيرة هانم على تنفيذ الوصية بحذافيرها، ليبدأ بعد ذلك صراع بين الأحفاد أبناء العمومة لكي يفوز كل منهم بها، والأحفاد الثلاثة يمثلون عناصر القوة المختلفة: المال والعقل والعضلات.

صراع الاحفاد

حنحب ونقيب :

ويعد هذا العمل هو الجزء الثاني من فيلم يا نحب با نقب ، والذى قام ببطولته كل من فاروق الفيشاوي وأحمد أدم ، وتبدأ هذا الجزء حين يلجأ الأصدقاء الفقراء هشام ومدحت ومختار إلى كل الطرق للتخلص من فقرهم، فينتهي بهم الأمر إلى السجن، وبعد خروجهم يبلغ المحامي قرني هشام بأن زوجته الثرية الراحلة تنازلت له عن قصرها على شرط أن يتحول إلى مدرسة للأطفال المشردين . يطلب هشام ثلاث مدرسات للعمل في المدرسة على شرط ألا تقل أعمارهن عن الستين.

