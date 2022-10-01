عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المرأة الحديدية أبرزهم .. تعرف على أعمال الراحل عبد اللطيف زكي

عبد اللطيف زكي
عبد اللطيف زكي

خلال الساعات الماضية رحل عن عالمنا المخرج عبد اللطيف زكي بعد مسيرة فنية قدم من خلالها عدد من الاعمال السينمائية .

عبد اللطيف زكي ولد عام 1946، وحصل على دبلوم المعهد العالي للسينما، قسم الاخراج عام 1968  بدأ حياته الفنية مساعد مخرج لعدد من المخرجين منذ تخرجه، منهم (كمال الشيخ، محمود ذو الفقار، وأشرف فهمى، وعلى عبد الخالق.

ونرصد أبرز اعماله فى السطور التالية : 

المرأة الحديدية : 

وتدور أحداث الفيلم الذى تقوم ببطولته نجلاء فتحي ، حين تتزوج ماجدة من خطيبها حسن بعد قصة حب لكنه يقتل في شهر العسل، وعندما يعجز البوليس عن القبض على القتلة، تقرر ماجدة الانتقام له وتتبع القتلة الأربعة واحدًا تلو الآخر.

كروانة : 

هذا الفيلم من بطولة نور الشريف وبوسي ، وتدور أحداثه  حول (كروانة) فتاة جميلة تهرب من مطاردة زوج عمتها لها لمحاولته اﻹعتداء عليها أكثر من مرة، وتلجأ إلى فيلا مهجورة للإختباء بها، لتكتشف أنها مملوكة للطبيب (تيمور) والذي يعاني من اكتئاب نتيجة فشل مشروعه الطبي الأخير، ويكتشف تيمور أن كروانة مريضة بسرطان الدم، لتتصاعد الأحداث.

يا نحب يا نقب : 

العمل من بطولة فاروق الفيشاوي وأحمد أدم ، وتبدا الاحداث عن علاقة الصداقة التى تربط بين كل ن من هشام ومختار ومدحت لسنوات طويلة لانهم مصرين على الرسوب عمدًا حتى لا يواجهون الحياة، وحين ينجحون أخيرًا، يتحتم على ثلاثتهم اتخاذ أصعب قرارات حياتهم.

تشييع جثمان المخرج عبد اللطيف زكي بعد صلاة الظهر اليوم

بطل "حنحب ونقب".. وفاة المخرج الشهير عبد اللطيف زكي

صراع الاحفاد : 

وقام ببطولة الفيلم كل من نور الشريف ونورا ، وتدور أحداثه حين يموت الجد، ويوصي بتسليم ثروته لأفضل حفيد متزوج، تصر الجدة زهيرة هانم على تنفيذ الوصية بحذافيرها، ليبدأ بعد ذلك صراع بين الأحفاد أبناء العمومة لكي يفوز كل منهم بها، والأحفاد الثلاثة يمثلون عناصر القوة المختلفة: المال والعقل والعضلات.

صراع الاحفاد 

حنحب ونقيب : 

ويعد هذا العمل هو الجزء الثاني من فيلم يا نحب با نقب ، والذى قام ببطولته كل من فاروق الفيشاوي وأحمد أدم ، وتبدأ هذا الجزء حين  يلجأ الأصدقاء الفقراء هشام ومدحت ومختار إلى كل الطرق للتخلص من فقرهم، فينتهي بهم الأمر إلى السجن، وبعد خروجهم يبلغ المحامي قرني هشام بأن زوجته الثرية الراحلة تنازلت له عن قصرها على شرط أن يتحول إلى مدرسة للأطفال المشردين . يطلب هشام ثلاث مدرسات للعمل في المدرسة على شرط ألا تقل أعمارهن عن الستين.
 

عبد اللطيف زكي نور الشريف فاروق الفيشاوي نور الشريف وبوسى المرأة الحديدية على عبد الخالق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة.. مفاجأة للطلاب في أول شهر بالمدارس

خيانة وعلاقة محرمة| السايس وبائعة المناديل.. قصة جريمة هزت دمنهور

في الطريق للقاهرة.. صورة مسربة لـ البرازيلي مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة

حلمي طولان يفجّر مفاجأة عن عرض من النادي الأهلي | فيديو

عايز يطلقني من جوزي.. اعترافات بائعة ملابس القطامية: صورني أثناء العلاقة

الأهلي يضم لاعبين جديدين| تفاصيل

طولان: حسام ميدو أفضل فنيا 100 مرة من النجم محمد صلاح

طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

ترشيحاتنا

النفط يسجل خسائر هائلة وأوروبا تستعد لحل أزمة الغاز بإجراءات طارئة

أمي معملتش حاجة.. صرخة فتاة في الأسمرات واستغاثة على الفيسبوك|ما القصة؟

صيدلي حلوان نط من البلكونة ولا اترمى؟.. مفاجأة من العيار الثقيل|تفاصيل

شروط حصول الأرامل والمطلقات علي وحدات سكنية

إصابة طفل بشمروخ خلال حفل زفاف فى بورسعيد

طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. عمرو دياب يتألق فى حفل جماهيري ضخم بالأردن

أطباء يحذرون من استخدام المكياج للرجال: يقضى على الخصوبة

سيد عبد الحفيظ ضيف اسما إبراهيم فى حبر سري الخميس والجمعة القادمين

دبش أم شخصية تنافسية.. أول ما تراه في هذه الصورة يحدد شخصيتك

فيديو

سيد عبد الحفيظ ضيف اسما إبراهيم فى حبر سري الخميس والجمعة القادمين

فيديو.. عمرو دياب يغني "اللي يمشي يمشي" من حفله بالاردن

نبيلة عبيد: بيطلعولي شائعات كتير.. وأتعامل معها بهذه الطريقة

رجعت الأهلي للبطولات.. ماذا قال موسيماني وهكذا رد بركات ومدحت شلبي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ