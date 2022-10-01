تشييع جثمان المخرج عبد اللطيف زكي بعد صلاة الظهر اليوم

أعلنت نقابة المهن السينمائية عن موعد جنازة المخرج الراجل عبد اللطيف زكي ، وذلك فى بيان صحفي تم اصداره .

وجاء نص البيان يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي « "صدق الله العظيم" ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج الكبير/ عبد اللطيف زكي والد الزميل المخرج/ باسم عبد اللطيف، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان .

وتابع البيان : الجنازة السبت الموافق ١ / ١٠ / ٢٠٢٢ بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة تغمد الله الفقيد بواسع رحمته

وكان قد أعلن نجل المخرج عبد اللطيف زكى، وفاة والده، وذلك عبر صفحته على "فيس بوك".

وكتب باسم عبد اللطيف زكي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا الغالى المخرج عبد اللطيف زكي فى ذمة الله". وتقام صلاة الجنازة غدا السبت، بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر.

عبد اللطيف زكي بدأ حياته الفنية مساعد مخرج لعدد من المخرجين منذ تخرجه، منهم (كمال الشيخ، محمود ذو الفقار، وأشرف فهمى، وعلى عبد الخالق)، وأخرج أيضا أفلاما تليفزيونية منها (الأستاذ منجد)، ومن أفلامه (شقاوة بنات شبرا، حنحب ونقب، سر اللعبة).