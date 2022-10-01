بلبل!.. رسالة مفاجئة من نادية الجندي للفنانة نبيلة عبيد.. شاهد

أقول للفنانة شادية مكانك فاضى

وجهت الفنانة نادية الجندي، رسالة للفنانة نبيلة عبيد، معبره عن عميق تقديرها واحترامها لها.



وقالت نادية الجندي، في حوار مع الإعلامية اسما ابراهيم، مقدمة برنامج حبر سري، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، للفنانة نبيلة عبيد، إن :"بلبل ربنا يديكي الصحة أهم حاجة يارب ".



ووجهت نادية الجندي، رسالة للفنانة الراجل شادية، قائلة :"اقول لشادية مكانك فاضي، ومحدش يقدر يملاه، والفنان الحقيقي لا يموت".

كانت تربطني علاقة صداقة مع الفنانة شمس البارودي



وتابعت الفنانة نادية الجندي، أنه :"كانت تربطني علاقة صداقة مع الفنانة شمس البارودي، وعملت معها في أعمال فنية، وربنا يبارك فيكي وفي زوجك حسن يوسف".

