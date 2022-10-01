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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اليوم .. انطلاق العام الدراسي الجديد وسط إجراءات احترازية مشددة

انطلاق العام الدراسي
انطلاق العام الدراسي

ينطلق العام الدراسي الجديد 2022-2023، اليوم السبت الموافق 1 أكتوبر، في المدارس بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

العام الدراسي الجديد

 وقال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن الوزارة انهت كل الاستعدادات للعام الدراسي الجامعي الجديد.

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وأضاف عادل عبدالغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر قناة دي ام سي، ، أن كل الجامعات المصرية بأنواعها كافة سينطلق العام الدراسي بها اليوم، مضيفا أن كل قاعات المحاضرات والمدرجات جاهزة في مختلف الجامعات الحكومية والاهلية والخاصة. 

وتابع الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن الدراسة ستبدأ لأول مرة في 7 جامعات تكنولوجية، تنضم إلى مسار التعليم الجامعي المصري. 

جامعات خاصة جديدة تنضم لمنظومة التعليم العالي

وأكمل الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن تنضم الي منظومة التعليم العالي جامعات خاصة جديدة. 

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