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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف توقف آلام الرقبة في 5 دقائق.. اكتشف سر وضعيتي القوس والجمل

كيف توقف آلام الرقبة
كيف توقف آلام الرقبة في 5 دقائق

كيف توقف آلام الرقبة في 5 دقائق، ألم الرقبة مشكلة شائعة ، ولكن إذا كانت تحدث لك لسبب آخر ، فعليك استشارة الطبيب في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤدي إجهاد العضلات أو آلام المفاصل أو إجهاد الأعصاب أو الإصابة أو الأمراض مثل التهاب المفاصل إلى آلام الرقبة.

آلام الرقبة مشكلة شائعة تزعج الكثير من الناس. يؤدي الجلوس في الوضع الخاطئ أو استخدام الكمبيوتر إلى إمالة الرقبة ، مما يسبب إجهاد عضلات الرقبة ومع ذلك ، فإن هشاشة العظام هو أيضًا سبب شائع لألم الرقبة على الرغم من أن آلام الرقبة تتحسن من تلقاء نفسها ، إلا أنها تستمر بالنسبة للعديد من الأشخاص لفترة طويلة وتؤثر على الأداء الطبيعي.


تعتبر آلام الرقبة مشكلة شائعة ، ولكن إذا حدثت لسبب آخر ، فعليك استشارة الطبيب. في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤدي إجهاد العضلات أو آلام المفاصل أو إجهاد الأعصاب أو الإصابة أو الأمراض مثل التهاب المفاصل إلى آلام الرقبة، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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علاج آلام الرقبة

 

 يوصي الخبراء بوضعية جيدة وأخذ فترات راحة أثناء العمل والحفاظ على المكاتب والكراسي وأجهزة الكمبيوتر بالطريقة الصحيحة وعدم رفع الأشياء الثقيلة لتجنب آلام الرقبة أو التخلص منها. بصرف النظر عن هذه ، هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الحصول على الراحة بسهولة.
 

مساج كرة التنس

الكرة


وفقًا لتقرير نُشر على موقع Research Gate ، خذ كرة تنس وابدأ بتدليك رقبتك بطرق مختلفة. اضغط على المنطقة المصابة لمدة 20-30 ثانية ، ثم حرر واستمر في التدليك. تخفف كرة التنس من تصلب العضلات وتيبسها عن طريق إرخاء الأنسجة الرخوة.

 
وضع القوس

وضع القوس


للقيام بذلك ، استلق على الأرض على معدتك. اثنِ ركبتيك حتى يصل كعبيك إلى الأرداف. أمسك كاحليك بكلتا يديك. استنشق وارفع كعبيك إلى السقف وارفع فخذيك عن الأرض. اسحب جذعك العلوي لأعلى واتجه عن الأرض في نفس الوقت. ابق في هذا الوضع لمدة 10 ثوانٍ. أثناء الزفير ، أحضر جسمك ببطء إلى الأرض. ستساعد وضعية القوس على شفاء الكتفين وتقوية عضلات ظهرك أيضًا.

 

وضعية الجمل
 

وضعية الجمل
 

وفقًا لتقرير مجلة اليوغا ، فإن هذا الوضع فعال لآلام الرقبة. اركع على الأرض ، مع إبقاء ركبتيك متباعدتين والفخذين على الأرض. ضع يديك على الجزء العلوي من الأرداف مع وضع راحتي اليدين خلف الحوض. اسحب نفسك للأمام برفق وقم بإمالة جذعك العلوي للخلف. اخفض رأسك للخلف واستمر في هذا الوضع لمدة 30-60 ثانية ، ثم عد إلى الموضع الأول. تعمل هذه الوضعية على إزالة تصلب عضلات رقبتك.

تمرين ثنية الذقن
 

الرقبة


اجلس مستقيماً وضع أصابعك على ذقنك. إبقاء عينيك في الأفق ، وادفع ذقنك برفق نحو حلقك حتى تشعر بالتمدد في قاعدة رأسك. ابق في هذا الوضع لمدة 5 ثوانٍ ، ثم حرك ذقنك للأمام مرة أخرى. كرر هذا 10 مرات.

 

امتداد الزاوية

الرقبة

اذهب إلى ركن من غرفتك. قف مع قدميك معًا على بعد حوالي قدمين من الحائط. ضع كلا الساعدين على الجدران أمامك. حافظ على مرفقيك أقل بقليل من ارتفاع كتفيك. انحن نحو الزاوية حتى تشعر بتمدد في صدرك وكتفيك. ابق في الوضع لمدة 30-60 ثانية ، ثم عد إلى الموضع الأول.

 

 تمتد الرقبة

تمدد الرقبة

لأداء شد الرقبة الأمامية ، أنزل ذقنك ببطء إلى صدرك وابق في هذا الوضع لمدة 15 ثانية. ثم ارفع رأسك إلى وضع البداية. بعد ذلك ، قم بإمالة رأسك للخلف واستمر في هذا الوضع لمدة 15 ثانية. كرر التمرين 10 مرات من كلا الوضعين.

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