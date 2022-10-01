السعودية: حجم التبادل التجاري بين المملكة وأمريكا لعام 2021 بلغ 111 مليار ريال

أعلنت المملكة العربية السعودية، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وأمريكا بلغ نحو 111 مليار ريال سعودي لعام 2021 بزيادة تقدر بـ 32%.

جاء ذلك على هامش اجتماع اتحاد الغرف السعودية أصحاب الأعمال السعوديين مع وفد منظمة مجلس الشئون العالمية الأمريكية الذي يزور المملكة؛ لبحث آفاق ومجالات التعاون المشترك بين الجانبين بما يدعم العلاقات السعودية - الأمريكية.

وقال طارق الحيدري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية - في تصريحات خاصة لقناة (الإخبارية) اليوم /السبت/ - إنه تم مناقشة أبرز التطورات الاقتصادية والتشريعية وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وأبرز برامج "الرؤية".

وأضاف أنه تم مناقشة مساحات التعاون المشترك لتعزيز العلاقات القوية سواء السياسية أو الاقتصادية بين المملكة وأمريكا، مشيرا إلى أنه سيتم تبادل الزيارات بين الوفدين، وستكون هناك فرص استثمارية واعدة مشتركة للجانبين.