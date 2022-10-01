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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بفحوصات مجانية وتطعيمات..طب عين شمس تحتفل باليوم العالمى للمسنين

صدى البلد

أعلن جامعة عين شمس عن إقامة عدة انشطة بمستشفى الشهيد أحمد شوقى لطب المسنين من بينها تقديم فحص شامل ومجانى للمسنين بالعيادة والرعاية الأولية للمستشفى وعمل تقيم تعزيزى للمرضى وقياس الكتلة والدهون.

وذلك  تحت رعاية الدكتور محمود الميتنى رئيس جامعة عين شمس ، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة ،و الدكتور أسامة منصور القائم باعمال عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور على الأنور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ، و الدكتورة هاله سويد وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه ،و فى إطار احتفال كليه الطب بجامعه عين شمس و المستشفيات الجامعيه باليوم العالمى للمسنين .

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كما سيتم تطعيم المسنين المترددين على العيادات الخارجيه بتطعيم الانفلونزا الموسمية  مع الكشف المبكر عن اضطربات الذاكرة والزهايمر .

وستكون هذه الانشطه مستمرة يوم الأحد من كل اسبوع خلال شهر أكتوبر ، تحت إشراف د. محمد مرتضى مدير مستشفى احمد شوقى للمسنين، ود. مروة عبد المنعم مدير العيادات بمستشفى احمد شوقى للمسنين.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس وزير التعليم العالي نائب رئيس جامعة عين شمس

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