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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت يتفقد حرم جامعة القاهرة ويجري حوارا مع الطلاب ويوجه بممارسة الأنشطة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

‎‎أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، جولة داخل الحرم الجامعي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، تفقد خلالها استعدادات الجامعة لاستقبال نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها في العام الجامعي الجديد، حيث تزينت الجامعة بالأعلام واللوحات الاسترشادية والترحيبية بالطلاب.

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رئيس جامعة القاهرة يجري جولة تفقدية بالحرم الجامعي.. صور

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بدء احتفالات جامعة القاهرة بالعام الدراسي الجديد.. صور

‎وهنأ الدكتور محمد الخشت، المجتمع الأكاديمي والطلاب القدامى والجدد ببدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عاما دراسيا موفقا، موضحًا أن إدارة الجامعة استعدت للعام الجامعي الجديد بتدشين العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية رياضيًا وثقافيًا وفنيًا وعلميًا، إلى جانب موسم ثقافي وفني كبير.

‎وتفقد رئيس جامعة القاهرة، معرض الأنشطة الطلابية المقام بالحرم الجامعي، وأجرى حوارا مفتوحا مع الطلاب، موجهًا رسالة للطلاب الجدد بأهمية ممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة التي تنمي مهاراتهم، مؤكدًا أن الجامعة تهدف إلى تخريج مواطنين صالحين قادرين على مواكبة احتياجات سوق العمل والمشاركة في عملية التنمية المستدامة للوطن.

ولفت إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم فقط، بل التعليم والتثقيف والتدريب، بما يعني بناء المجتمع بإعداد الطالب الجامعى إعدادًا كليًا.

‎وأشار الدكتور الخشت، إلى انتهاء كليات الجامعة من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وتاريخها، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى.

‎واستقبلت كليات جامعة القاهرة، اليوم، الطلاب القدامى والجدد بعدما أنهت جميع الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد 2022 - 2023، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، وتوزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي، وتنظيم عملية دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات.

‎جدير بالذكر أن الخريطة الزمنية التى اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسى الجديد 2022 - 2023، تبدأ فيها الدراسة بالفصل الدراسى الأول،اليوم السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر 14 أسبوعًا تنتهى 5 يناير 2023، وتجرى بعدها امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير وحتى 26 يناير 2023 وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، وتكون إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير وحتى الخميس 9 فبراير 2023، ليبدأ بعدها الفصل الدراسى الثانى في 11 فبراير 2023 لمدة 16 أسبوعًا تنتهى يوم الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثاني خلال شهر يونيو 2023.

رئيس جامعة القاهرة

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التنمية المستدامة رئيس جامعة القاهرة الصرف الصحى جامعة القاهرة الانشطة الطلابية العام الدراسي

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