القومي لذوي الإعاقة: جائزة الأولمبياد الدولي اعتراف من العالم بدور مصر وريادتها

قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التهنئة لـ الرئيس السيسي بمناسبة الحصوله على جائزة الأولمبياد الدولي الخاص، منوهة أن هذه الجائزة بسبب دعمه وتشجيعه المستمر للأطفال ذوي الإعاقة في مصر.

وأضافت "كريم" في مداخلة هاتفية مع برنامج "8الصبح" المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هذه الجائزة تعكس انسانية المجتمع المصري والقيادة السياسية، بالإضافة إلى الحصول على الاستحقاقات الكثيرة للأطفال ذوي الإعاقة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابعت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه الجائزة بمثابة اعتراف من العالم والمجتمع الدولي بدور مصر وريادتها ومكانتها الحضارية، مشيرة إلى الاستحقاقات التي حصل عليها ذوي الإعاقة والتي منها: الدستور، و11 مادة من حقوق الإنسان.

وأكملت "كريم" أن قانون 10 في عام 2018، يعطي الحق للأطفال ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة مثل: حق ممارسة الرياضة، معقبة: "دلوقتي بقيت الجوائز والمكافآت متساوية مع الأشخاص الذين لا يعانون من الإعاقة".