السجن المشدد 10 سنوات لمتهم إشترك مع أخرين في قتل مواطن بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالاشتراك مع آخرين سبق محاكمتهم، في قتل مواطن والشروع في قتل آخر بدائرة مركز شرطة ههيا.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد مصرع "محمد حسين محمد" ، بالإنتقال والفحص تبين قيام ثلاثة أشخاص بالإشتراك في إرتكاب الواقعة مستخدمين عصا خشبية وكابل كهربائي، حيث استدرجه المتهم الثاني إلى المكان الذي حدده لهم المتهم وانتظره المتهمين الأول والثالث وما أن ظفروا به حتى قام المتهمين بالتعدي علي المجني عليه بالضرب فيما قام المتهم الثالث بتصويره مستخدما هاتفه المحمول.

تم إحالة المتهمين من قبل النيابة العامة الي محكمة الجنايات حيث اقترنت جريمة القتل بجنحة البلطجة وتم إحالتهم محبوسين علي ذمة القضية رقم 5994 لسنة 2021 جنايات ههيا، والمقيدة برقم 724 لسنة 2021 كلي شمال الزقازيق،والتي أصدرت حكمها المتقدم.