بالأسماء .. إصابة 4 أشخاص في اصطدام قطار بـ سيارة بالشرقية

أصيب 4 أشخاص في حادث اصطدام قطار بسيارة ملاكي، أمام مزلقان الغزالى دائرة مركز فاقوس، وتم نقل المصابين الي المستشفي وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة ملاكى أمام مزلقان الغزالى دائرة مركز فاقوس.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "أحمد م أ" بجرح قطعي بالجبهة بطول 7 سنتيمتر واشتباه ما بعد الارتجاج، و"حنان ا ع"، بجرح قطعي في الجبهة بطول 5 سنتيمترات واشتباه ما بعد الارتجاج، و"أسماء ر م" بسحجات وكدمات، و"رشا ع م"، بسحجات وكدمات، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.