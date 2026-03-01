عاطف واصف عن أصعب مرحلة في حياته: مرض حفيدي.. ووزيرة الصحة طلعت جدعة معايا وبعتت لي دكاترة

تحدث عاطف واصف رئيس مجلس إدارة شركة واصف للفضيات، عن أصعب المواقف اللي مر بيها في حياته الشخصية، والتي كان لها علاقة بأسرته.

واصف أشار إلى تجربة صعبة مع حفيد ابنه أثناء تواجدهما في الساحل الشمالي، حيث تعذّر التعامل مع بعض الحالات الصحية المرتبطة بالغذاء.

وقال: "وكلمت وزيرة الصحة الست طلعت جدعة معايا أوي، راحت باعتت لي دكاترة من مرسى مطروح عشان مش عارفين يحطوا العرق أو حاجة كدا، بس الحمد لله عدت على خير".

ورغم التحديات العائلية، ذكر في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أن الشق المهني لم يشهد أوقات صعبة، مشيرًا إلى أن طول ما يكون الشخص قوي القلب ومتمكن، الأمور بتمشي بشكل طبيعي، وقال: "مفيش أوقات صعبة، تملي في.. طول ما إنتي تقيلة متخافيش، اللي بيبقى قلبه ضعيف دا الخفيف".

وأضاف: "الجريء عارف بيعمل إيه، المغامر بيلعب قمار بيلعب حاجة مش مظبوطة مش فاهم هو بيعمل إيه، لكن طول ما إنتي فاهمة بتعملي إيه متمكنة، إنك لمتمكن.. زي ما إنتي كدا متمكنة وهي فاهمة وبتحب الفضة".

وعن رحلته مع تجارة الفضة، عبّر واصف عن رضاه الكامل وسعادته بالمسار اللي اختاره: "أنا مبسوط وسعيد وأسعد واحد في الدنيا وعايز ابني يكمل كدا زيي وهو أشطر مني، بس إنه لمتمكن بردوا زيك"، مؤكدًا، أن الفخر الأكبر له هو رؤية أبنائه يكملون الطريق بنجاح ويكونوا متمكنين في عملهم.