النواب يوافق على القرار الجمهوري بمد فرض التدابير في سيناء 6 أشهر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، السبت، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على قرار مد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021، بشأن فرض تدابير في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لحفظ الأمن وحماية المنشآت، لمدة ستة أشهر أخرى، تبدأ من الاثنين الموافق 3 أكتوبر 2022.

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة الأولى للمجلس اليوم، السبت، بدور الانعقاد الثالث، استعراض قرار مد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021، لمدة ستة أشهر أخرى، تبدأ من الاثنين الموافق 3 أكتوبر 2022، ويعمل بأحكام القرار بعد موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

وأعلن مجلس النواب أن القرار يأتي وفقا للظروف الأمنية في بعض مناطق سيناء، ليفتح بعدها رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، الباب أمام مداخلات عدد من أعضاء مجلس النواب، حول القرار ومنهم رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، والنائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، واللذين أعلنا تأييدهما للقرار.

موافقة الهيئات البرلمانية

وكانت عدد من الهيئات البرلمانية، أعلنت موافقتها على قرار رئيس الجمهورية بمد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021، لمدة ستة أشهر أخرى في سيناء، تبدأ من الاثنين الموافق 3 أكتوبر 2022

وأعلن حزب الشعب الجمهوري موافقته على القرار، وذلك وفق ما صرح به رئيس الهيئة البرلمانية محمد صلاح أبو هميلة.

كما أعلن حزب الوفد موافقته على القرار من خلال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية، الذي هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر، مؤكدا أن قرار مد الطوارئ هدفه الحفاظ على أرض وسيادة الوطن، وحماية المنشآت والأموال.

كما أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أحمد بهاء شلبي موافقته على القرار، وتحدث بعدها النائب هشام هلال ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، مؤكدا أن الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تتمتع به البلاد، وسط مناخ عالمي متوتر، يتطلب الموافقة على قرار مد الطوارئ في سيناء.

فيما أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، أنه يوافق على قرار مد العمل بقرار رئيس الجمهورية لمدة ستة أشهر أخرى في سيناء، معتبرا أن القرار يتيح اتخاذ بعض الإجراءات لحماية مناطق في شبه جزيرة سيناء، موجها التحية للقوات المسلحة على دورها الجليل في حماية الوطن.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، افتتح دور الانعقاد الثالث، قائلا: “نستكمل بإخلاص ما بدأناه من عمل جاد في الدورين السابقين لتحديد أولوياتنا وفق ما تقتضيه المصلحة العامة واحتياجات الوطن، وأن نواصل دورنا في بناء الجمهورية الجديدة، التي أسس قواعدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ولا شك أننا بصدد جدول أعمال برلماني حافل بأعباء جسام، جدول يتضمن العديد من الموضوعات التي تستجيب لمتطلبات الوطن في هذه المرحلة المهمة”.

وأضاف: “لا يخفى عليكم حجم وخطورة التحديات التي باتت تفرضها الأزمات الدولية المتلاحقة، تلك التي وضعت جميع دول العالم أمام وضع بالغ التعقيد متسارع التغيير مليء بمظاهر القلق والتوتر، ولم تكن مصر استثناء من هذا، ورغم إدراكنا لحجم تلك التحديات ومحاولات الدولة للتخفيف من تداعياتها، إلا أننا على يقين بأن قدراتنا على المواجهة تكمن في تماسك جبهتنا الداخلية، واصطفافنا خلف قيادتنا السياسية الحكيمة ومؤسساتنا الوطنية، فهذا هو خط الدفاع الأول عن الوطن”.

واستطرد جبالي: “رغم إنجازات الدولة المصرية الضخمة غير المسبوقة التي تسابق بها الزمن تبقى بداية على طريق البناء للمستقبل، فلا يزال الدرب طويلا، ولكي يكون الدور التشريعي خطوة أخرى للأمام، علينا جميعا مجلسا وحكومة، كل في موقعه العمل والمواجهة الجادة لجميع التحديات، وإنجازاتنا الحقيقية لن تقاس بكم التشريعات والأدوات الرقابية فحسب، وإنما بمدى تقدمنا في استكمال بناء الجمهورية الجديدة، والوفاء باحتياجات المواطن والنظر المتعمق في أسباب أية مشكلات ومعالجتها”.