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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالتنسيقية: كل الدعم للدولة المصرية والقيادة السياسية لمواجهة الإرهاب الغاشم

النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش

هنأ النائب عمرو درويش، امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس مجلس النواب والأعضاء بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث بالمجلس.

وقال "نائب التنسيقية"، إن ما بين فض دور الإنعقاد ثورة يونيو المجيدة، وما بين إفتتاح دور الانعقاد الجديد نصر أكتوبر العظيم.

وأضاف" درويش" خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021، بشأن فرض تدابير في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لحفظ الأمن وحماية المنشآت لمدة ستة أشهر، تبدأ من يوم الأثنين، الموافق 3 أكتوبر 2022، أن مصر واجهت الإرهاب نيابة عن العالم، وخاض جنودنا البواسل حرب شرسة فى شبة جزيرة سيناء، ويجب أن نواجه الشر بالقوة خاصة فى ظل التحديات التى تواجة الدولة داخليا وخارجيا.

وشدد "درويش"، علي مساندة الدولة والقيادة السياسية، وتقديم كافة أنواع الدعم والتأييد لمحاربة الإرهاب، متمنيا  أن يكون دور الإنعقاد الجديد عام خير على الشعب المصرى وأن يكون النواب على قدر المسئولية.

عمرو درويش تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب رئيس مجلس النواب ثورة يونيو نصر اكتوبر

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