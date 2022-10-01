تونى لطيف: لجنة سيارات الطاقة النظيفة تضمن حق العميل والحفاظ على البيئة

قال تونى لطيف، عضو لجنة سيارات الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية ، واليوتيوبر الشهير فى مجال السيارات الكهربائية ، ان تشكيل اللجنة الجديدة ياتى لخدمة القطاع والوصول لحلم تصنيع السيارات الكهربائية .

واضاف اليوتيوبر الشهير فى مجال السيارات الكهربائية فى اول تصريح له بعد عضويته للجنة سيارات الطاقة النظيفة بشعبة السيارات لـ"صدى البلد" ان أهداف اللجنة بتتلخص فى محاور متعددة ومنها الاحفاظ على البيئة والتغير المناخى والذى يعتبر هدف الحكومة المصرية ، والذى اكد عليه الرئيس عبدالفتتاح السيسى ووجه به فى الكثير من المناسبات .

وتابع لطيف ان ثانى اهداف لجنة سيارات الطاقة النظيفة بشعبة السيارات ، هو ان العميل والمستخدم للسيارة لابد ان يكون مقتنع 100% بفكرة المركبات الكهربائية بالاضافة الى انه لابد ان يكون مطمئن ويحصل على السيارة بسعر عادل حتى الوصول الى الاطمئنان على تحركاته اليومية من الصباح وحتى العودة الى منزله .

واكد عضو لجنة سيارات الطاقة النظيفة بشعبة السيارات، انه سيتم وضع اليات تنظيم لسوق السيارات الكهربائية المصرى لضمان وصولها بالسعر العادل للمستهلك والمستخدم النهائى .

واوضح تونى ، انه سيتم العمل باللجنة والمشاركة بكل ما يملك اعضائها من خبرات كبيرة وكل الطاقة الممكنة والتى يمتلكونها لصالح خدمة المجتمع والوطن وتحقيق حلم انتشار السيارات الكهربائية فى مصر .

والجدير بالذكر ان شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية ، قد قررت بتشكيل لجنة سيارات الطاقة النظيفة برئاسة المهندس أحمد زين ، والمهندس أحمد ناجي نائبا له، والأعضاء الدكتور على ناجي ومازن هارون وتوني لطيف وسيد طايع.