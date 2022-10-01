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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

زيادة المعاش .. ماذا ينتظر المسنون في يومهم العالمي ؟

زيادة المعاشات
زيادة المعاشات

تحتفل دول العالم بما فيهم مصر باليوم العالمي لـ المسنين، والذي يحل اليوم في الأول من أكتوبر من كل عام، حيث أعدت الحكومة العديد من المفاجآت لكبار السن في يومهم.. فماذا ينتظر المسنون في يومهم؟.

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، حزمة من القرارات التي تقدمها الوزارة للمسنين وكبار السن تقديرا لمكانتهم وتأكيدًا على دعم الدولة لهم، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين.

زيادة المعاشات

أبرز هذه القرارات، كانت صرف زيادة 100 جنيه لكل المستفيدين من برنامج كرامة لمدة شهر واحد، فضلا عن توصيل المعاشات للمنازل مجانًا لمن يرغب من المسنين غير القادرين على التنقل أو أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة البريد.

مفاجآت الحكومة للمسنين 

تضمنت القرارات أيضا عدد من المفاجآت للمسنين في عيدهم، ومنها افتتاح دار مسنين خاصة للكفيفات من كبار السن بالشراكة مع جمعية النور والأمل وقرب افتتاح دار الباقيات الصالحات للمسنين المصابين بالزهايمر بالشراكة مع صندوق عطاء وجمعية الباقيات الصالحات.

هذا بالإضافة إلى عضوية مجانية بنوادي المسنين على مستوى الجمهورية وعددها 192 ناديا، وذلك من خلال شهر أكتوبر، مع فتح باب التطوع لزيارة وخدمة المسنين في مؤسسات الرعاية.

كما أعلنت وزيرة التضامن، عن اشتراك مجاني للمسنين فوق الـ 65 عاما في معارض ديارنا لعرض منتجاتهم الحرفية.

استمرار شهادة رد الجميل

كما أعلنت الوزيرة نيفين القباج، استمرار بنك ناصر الاجتماعي في طرح شهادة «رد الجميل» للعملاء من كبار السن ويبلغ العائد على شهادة رد الجميل لكبار السن ذات الـ 3 سنوات حوالي 15.25%، وفتح الحساب وإصدار البطاقة مجاني خلال شهر أكتوبر الجاري.

متى يتم تنفيذ مفاجآت المسنين؟

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها ستعلن آليات التنفيذ خلال الأيام المقبلة، بحيث يتم التنفيذ خلال شهر أكتوبر الجاري.

مشروع قانون المسنين

يذكر أن مجلس النواب الحالي، اقترب من حسم وإقرار مشروع قانون حقوق المسنين، والذي يهدف إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

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