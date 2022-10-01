دمر ولاية فلوريدا.. 100 مليار دولار خسائر أمريكا بسبب إعصار إيان.. تفاصيل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إعصار إيان دمر أجزاء كثيرة في ولاية فلوريدا الامريكية، وغرقت الكثير من الشوارع والمنازل .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن تقديرات خسائر إعصار إيان 68 مليار دولار وتقترب من 100 مليار دولار ".

وعرض موسى مقطع فيديو يرصد حجم الدمار الهائل الذي تسبب فيه إعصار أيان .

وأكمل :" العالم مش قادر يدفع 100 مليار دولار من أجل مواجهة التغيرات المناخية لكن فلوريدا تعرضت لخسائر بـ 100 مليار دولار بسبب إعصار أيان ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" إعصار هيان هائل ضرب فلوريدا وكارولاينا الجنوبية ، وتسبب في سقوط قتلى ".