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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طلاق الإبراء.. النقض توضح

مطرقة قاضي
مطرقة قاضي

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها معني طلاق الابراء. 

جاء في حيثيات الحكم أن إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها متعة قدرها بمبلغ ٠٠٠ر٢٤ جنيه باعتبار نفقتها الشهرية بمبلغ ٤٠٠ جنيه لمدة خمس سنوات على ما استخلصه من الأوراق من أن مدة الزوجية بينهما استمرت سبعة عشر عاماً من تاريخ الزواج الأول الحاصل في ٢٢ / ٧ / ١٩٨٣ حتى تاريخ طلاقها الأخير الغيابى المؤرخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٠٠ في حين أن ما خلص إليه ينطوى على عيب يمس استنباطه السالف ، ذلك أنها قد طلقت على الإبراء بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٩٩٨ ، ثم أعادها إلى عصمته بعقد زواج ومهر جديدين بتاريخ ١٨ / ٧ / ١٩٩٩ فلاتحتسب مدة الزواج السابقة كعنصر من العناصر الموضوعية في تقدير قيمة المتعة ولا تحتسب إلا من تاريخ الزواج الثانى أى طلاقها الغيابى بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٠٠ بما لا يزيد عام وشهرين وليس سبعة عشر عاماً الأمر الذى يعيب الحكم.

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