رابطة محترفات التنس تحتفل بإنجاز ميار شريف التاريخي

احتفلت الصفحة الرسمية لرابطة محترفات التنس العالمية بإنجاز البطلة المصرية ميار شريف بعد تتويجها بلقب بطولة بارما الإيطالية من فئة 250 نقطة المقامة في الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلي 1 أكتوبر المقبل.



وتغلبت ميار شريف المصنفة رقم 74 عالميا على المصنفة السابعة عالميا اليونانية ماريا سكاري في النهائي بمجموعتين بنتيجة (7-5 و6-3) في إنجاز جديد للبطلة المصرية غير مسبوق.



وكتبت صفحة رابطة محترفات التنس عبر وسائل التواصل الإجتماعي : " ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تفوز بإحدى بطولات جولات اللاعبات المحترفات للتنس WTA Tour".



وأضافت: "التاريخ يكتب في بارما .. ميار شريف تصبح أول لاعبة مصرية تفوز بلقب WTA 250 وعلى لاعبة ضمن التوب 10 عالميا".



وكانت ميار قد صعبت لنصف النهائي بعد فوزها على الأمريكية لورين ديفيد بمجموعتين دون رد بنتيجة 7-6 و 6-3.



وكانت قد تأهلت ميار لربع النهائي عقب فوزها على السويسرية “سيمونا والتيرت” مجموعتين نظيفتين في الدور الثاني من البطولة الدولية.



وكانت ميار شريف قد صعدت للدور الثاني بعد تغلبها على نظيرتها المجرية آنا بوندار بنفس النتيجة.

يذكر أن ميار شريف تحتل حاليًا المركز الـ 73 عالميًا في تصنيف محترفات التنس، وتسعى لتقديم بطولة مميزة في إيطاليا خاصة بعد خروجها المبكر في بطولة بودابست الدولية عقب خسارتها أمام السلوفاكية انا كارولينا شميدلوفا بمجموعتين دون رد.



وعادت ميار شرف مؤخرا من الإصابة التي حرمتها من استكمال منافسات بطولة رولان جاروس في مايو الماضي.