عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر للذهب بمصر اليوم الأحد 2-10-2022

الذهب - ارشيفية
الذهب - ارشيفية

استقر سعر الذهب في مصر  خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد  2 اكتوبر 2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

سعر الذهب فى مصر

 
وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاحد نحو 1277 جنيها .

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات  اليوم الأحد نحو1170 جنيها .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 1117 جنيها  .

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 957 جنيها  .

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد نحو 745 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد نحو 638  جنيها.

56631d85a7
56631d85a7

سعر الجنيه الذهب


ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد نحو 8936 جنيها.

سعر كيلو الذهب اليوم الأحد 


بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الأحد نحو 1.2 مليون جنيه.

سعر الذهب عالميا 
وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1673 دولار للأوقية.

الذهب

56631d85a7
56631d85a7


اختلاف أسعار المصنعية والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.

سعر الذهب في البورصة العالمية


اغلق سعر الذهب على الارتفاع أمس الجمعة اخر تعاملات الأسبوع، بالبورصة العالمية،  سجلت الأوقية في العقود الفورية للذهب ارتفاعًا بنسبة 0.76% وسعر 1673.28 دولار أمريكي بعدما سجلت1664.92 دولارًا، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.79% وسعر 1،681.85 دولار أمريكي بعدما سجلت 1673.45 دولارًا أمريكيًا.

سعر الذهب في مصر سعر الجنيه الذهب سعر كيلو الذهب اليوم الأحد سعر جرام الذهب الجنيه الذهب جرام الذهب عيار 24 ذهب عيار 24 سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من 2000 لـ100 ألف جنيه.. كيف تكوّن ثروة من بيع الـ50 قرش؟

اجتازا الكشف الطبي رسميًا .. الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتين جديدتين

مع عودة الدراسة.. التربية والتعليم تعلن خبرا سارا لـ الطلاب|تفاصيل

الأهلي ينتظر القرارات .. فرج عامر : عقوبة غير متوقعة ضد سافيو

مقتل 127 مشجعاً باشتباكات عقب مباراة كرة قدم في إندونيسيا.. فيديو

ذهبوا للصيد فتاهوا في الصحراء.. القصة الكاملة لفقدان 3 شباب في مطروح

هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

أسرع قرار فصل في التاريخ| جواب رفد طالب من "الحصة الأولى" يشعل السوشيال.. ما السبب ؟

ترشيحاتنا

10 بلدان.. روسيا تعلن حظر نقل البضائع من الدول غير الصديقة

حكم مثير للجدل.. موعد وملعب لقاء إياب الأهلي أمام الاتحاد المنستيري

محمد فاضل يكشف كواليس لأول مرة عن الضاحك الباكي وموعد إنتهاء التصوير| فيديو

صعوبة في البلع وثقل الصوت.. 6 أعراض لسرطان الغدة الدرقية

أعلى سعر للذهب بمصر اليوم الأحد 2-10-2022

حدود التعامل بين الرجل والمرأة والخاطب ومخطوبته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية .. كيف يمكنك علاج الأرق بنفسك؟

بفستان خيالي.. تفاصيل غير متوقعة لـ إطلالة سالي عبد السلام في حفل زفافها| شاهد

بكاء والتفاف حول الكينج.. أبرز لقطات حفل زفاف سالي عبد السلام

بالآلاف.. سعر فستان عائشة بن أحمد يثير الجدل

فيديو

إرادة وطن.. القوات المسلحة تحتفل بمرور 49 عامًا على نصر أكتوبر

تبدأ بـ65 جنيهًا.. وزارة التموين تطرح حلاوة المولد على البطاقات| اعرف الأسعار

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

مقابل مبلغ مالي.. ضبط زوجين عرضا طفلتهما للبيع أو التبنى على فيسبوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ