أعلى سعر للذهب بمصر اليوم الأحد 2-10-2022

استقر سعر الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 2 اكتوبر 2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

سعر الذهب فى مصر



وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاحد نحو 1277 جنيها .

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الأحد نحو1170 جنيها .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 1117 جنيها .

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 957 جنيها .

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد نحو 745 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد نحو 638 جنيها.

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سعر الجنيه الذهب



ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد نحو 8936 جنيها.

سعر كيلو الذهب اليوم الأحد



بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الأحد نحو 1.2 مليون جنيه.

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1673 دولار للأوقية.

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اختلاف أسعار المصنعية والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.

سعر الذهب في البورصة العالمية



اغلق سعر الذهب على الارتفاع أمس الجمعة اخر تعاملات الأسبوع، بالبورصة العالمية، سجلت الأوقية في العقود الفورية للذهب ارتفاعًا بنسبة 0.76% وسعر 1673.28 دولار أمريكي بعدما سجلت1664.92 دولارًا، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.79% وسعر 1،681.85 دولار أمريكي بعدما سجلت 1673.45 دولارًا أمريكيًا.