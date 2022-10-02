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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكاء والتفاف حول الكينج.. أبرز لقطات حفل زفاف سالي عبد السلام

سالي عبد السلام
سالي عبد السلام

احتفلت سالي عبد السلام بحفل زفافها وسط حضور مجموعة كبيرة من النجوم، ونرصد أبرز لقطات الحفل.

قام الشيخ خالد الجندي منذ قليل ؛ بعقد قران الإعلامية سالي عبد السلام على شاب من خارج الوسط الفني.

سالي عبد السلام


ظهرت الإعلامية سالي عبد السلام في صورة مؤثرة برفقه والدها بعد عقد قرانها، وقامت باحتضان والدها الذي لم يتماسك نفسه وبكى فرحا بها.

وحرص الكينج محمد منير  على التواجد والتف حوله عدد من محبيه الذين التقطوا معه الصور التذكارية فور وصوله

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور  عقد قران سالي عبد السلام منهم سهير جودة و مفيدة شيحة و سيمون.

وكانت سالي عبد السلام قد نشرت صورة برفقة زوجها .

سالي عبد السلام

وعلقت سالي عبد السلام  على الصورة قائلة: "حبيتك .. و بحبك .. وهحبك على طول..وهتعرفوا هو مين و بيشتغل ايه وكله قريب بإذن الله..بس طالبةمنكم دعوات كتير اوى ..بارك يا رب لنا وبارك علينا و اجمع بيننا فى خير ..اللهم_بارك  اللهم_امين ..سكينة و مودة و رحمة طول العمر يارب ..رزقت حبه ..ان بعد الصبر جبر… انت رزقى يا مؤمن اللهم بارك.

سالي عبد السلام
سالي عبد السلام محمد منير الشيخ خالد الجندي الاعلامية سالي عبد السلام الكينج محمد منير عقد قران سالي عبد السلام صورة مؤثرة

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