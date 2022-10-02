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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري صحة نفسية: كل امرأة يتم قتلها يُقتل أمامها 4 رجال

الدكتور وليد هندي
الدكتور وليد هندي

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن هناك احصائية عالمية تتحدث عن أن كل امرأة يتم قتلها يُقتل أمامها أربع رجال، كما أنه أمام كل عشر رجال يقتلوا هناك 8 سيدات يقتلون الرجال.

وأوضح الدكتور وليد هندي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن كل جرائم قتل الزوجات لأزواجهم بسبب الغيرة توجد اشارات تسبق الجريمة ولكن الزوج لم يقرأ الإشارات، كما أن الأطفال الذين يشاهدون هذه الجرائم يحتاجون لإعادة تأهيل نفسي.

فيما قالت الدكتورة هالة منصور، استاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، إن البيئة الاجتماعية أصبحت تشهد الكثير من المتغيرات في السنوات الأخيرة والبيئة العامة مولدة للعنف، مشيرة إلى أن الطريقة التي تمت بها جريمة صيدلي حلوان عنوانها الغباء والانتقام.

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