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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون أدوية .. كيف يمكنك علاج الأرق بنفسك؟

كيف يمكنك علاج الأرق
كيف يمكنك علاج الأرق بنفسك دون أدوية

يعد الأرق من أكبر المشكلات الصحية التى تدمر صحة الإنسان وتتسبب فى إصابته بالعديد من الأمراض الصحية المختلفة فهو يتسبب فى ضعف المناعة والجهاز العصبي مما يزيد من خطر إصابة الإنسان بأخطر الأمراض.

ووفقا لما جاء  فى موقع “nhs ” يتحسن الأرق عادة بتغيير بعض العادات فى المنزل دون تناول أى أدوية.

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  • اذهب إلى الفراش واستيقظ في نفس الوقت كل يوم فهى طريقة فعالة لعلاج الأرق.
  • استرخ قبل النوم بساعة على الأقل لمنع الأرق من خلال بعض الأشياء البسيطة مثل أخذ حمام أو قراءة كتاب.
  • تأكد من أن غرفة نومك مظلمة وهادئة  واستخدم الستائر الواقية من الضوء وقناع العين أو سدادات الأذن إذا لزم الأمر.
  • ممارسة الرياضة بانتظام خلال اليوم وليس قبل النوم مباشرة.
  • تأكد من أن المرتبة والوسائد والأغطية مريحة.

الأغطية والوسائد المريحة
الأغطية والوسائد المريحة
  • لا تدخن أو تشرب  الشاي أو القهوة قبل 6 ساعات على الأقل من النوم
  • امتنع عن تناول أى وجبة دسمة في وقت متأخر من الليل
  • يجب ألا تقل مدة النوم عن 4 ساعات قبل النوم
  • لا تشاهد التلفاز أو تستخدم الأجهزة  مثل الهواتف الذكية ، قبل الذهاب للنوم مباشرة لأن الضوء الساطع يجعلك أكثر يقظة
  • لا تأخذ قيلولة أثناء النهار ولا تنم بعد ليلة نوم سيئة فى النهار والتزم بساعات نومك المعتادة لكى لا تعانى من الأرق فى الليل
الأرق الجهاز العصبي علاج الارق الهواتف الذكية ممارسة الرياضة ضعف المناعة وجبة دسمة ساعات نوم

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