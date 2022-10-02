بدون أدوية .. كيف يمكنك علاج الأرق بنفسك؟

يعد الأرق من أكبر المشكلات الصحية التى تدمر صحة الإنسان وتتسبب فى إصابته بالعديد من الأمراض الصحية المختلفة فهو يتسبب فى ضعف المناعة والجهاز العصبي مما يزيد من خطر إصابة الإنسان بأخطر الأمراض.

ووفقا لما جاء فى موقع “nhs ” يتحسن الأرق عادة بتغيير بعض العادات فى المنزل دون تناول أى أدوية.

اذهب إلى الفراش واستيقظ في نفس الوقت كل يوم فهى طريقة فعالة لعلاج الأرق.

استرخ قبل النوم بساعة على الأقل لمنع الأرق من خلال بعض الأشياء البسيطة مثل أخذ حمام أو قراءة كتاب.

تأكد من أن غرفة نومك مظلمة وهادئة واستخدم الستائر الواقية من الضوء وقناع العين أو سدادات الأذن إذا لزم الأمر.

ممارسة الرياضة بانتظام خلال اليوم وليس قبل النوم مباشرة.

تأكد من أن المرتبة والوسائد والأغطية مريحة.

الأغطية والوسائد المريحة