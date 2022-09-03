أبرزها منتجات الألبان.. 5 أطعمة تعالج الأرق وتساعدك على نوم هادئ

قالت الدكتورة ريهام صفوت، استشاري التغذة العلاجية، إن تناول الطعام الدسم والوجبات الثقيلة قبل له مخاطر عديدة، متابعة أن فترة الليل تزيد نسبة إفراز هرمون الكورتيزول وإذا تم تناول معه الطعام الخطأ سيتبب في تراكم الدهون حول منطقة البطن وهو ماي طلق عليه السمنة المركزية والتي تعتبر السبب الرئيسي في عدد كبير من الأمراض.



وأضافت "صفوت" خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن ارتفاع الكورتيزول عن الحد المناسب له بسبب تناول الوجبات الدسمة يؤدي إلى خفض الميلاتونين وهو الهرمون الذي يحسن من جودة النوم.



وأوضحت أن من أهم الأكلات التي ينصح بتناولها خلال فترة الليل الزبادي والبيض والمكسرات والجبنة واللبن للمساعدة على علاج الأرق والحصول على نوم هادئ.