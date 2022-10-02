بعد ارتفاع أسعار السجائر.. إليك أفضل طرق الإقلاع عن التدخين

شهدت الأشهر الماضية ارتفاع أسعار السجائر بشكل متكرر كان آخرها أمس حيث قررت الشركة المنتجة لسجائر وينستون رفع سعر جميع أنواعها لتصبح بـ 33 جنيها.

وارتفاع أسعار السجائر يعد فرصة جيدة للتفكير فى اتخاذ خطوات عملية تساعد فى الإقلاع عن التدخين والمعروف أنه من أكثر العادات المدمرة للصحة والمسببة لأخطر الأمراض.

والمشكلة التى تواجه مدخنى السجائر وتجعلهم غير قادرين على الإقلاع عنها هى إدمان المخ لها والتعود على الإحساس الخاص بها مما يجعلهم لا يستغنون عن هذه العادة مهما كان معدل ارتفاع أسعار السجائر.

التدخين

وفى ظل ارتفاع أسعار السجائر نعرض لكم فى هذا التقرير أفضل الطرق الفعالة فى الإقلاع عن التدخين وفقا لما جاء فى موقع “NHS” و“mayoclinic ”.

الكتابة

اكتب فى ورقة كبيرة بخط واضح أهم الأسباب التى تشجعك على الإقلاع عن التدخين وضعها فى مكان تراه كثيرا حتى تحفزك على ترك السجائر.

حيل الاسترخاء

من أشهر أسباب تناول السجائر هى التوتر والضغط العصبي لذا تكون مقاومة الرغبة الشديدة في تعاطي التبغ أمرًا مرهقًا في حد ذاته وتستطيع تجربة طرق الاسترخاء مثل التنفس العميق أو استرخاء العضلات أو التخيل أو اليوجا أو المساج.

تمارين التنفس

استغلال البيئة المحيطة

أخبر الناس أنك تحاول الإقلاع عن التدخين واطلب منهم عدم عرضها عليك حتى لا تضعف أمامها بل واطلب الدعم من الأصدقاء والأهل.

الاستفادة من المحاولات السابقة

إذا كنت قد حاولت الإقلاع عن التدخين من قبل فبالتأكيد هناك أشياء ساعدتك على الإقلاع وأخرى تسببت فى عودتك دون كلاهما بشكل منفصل وكرر الأشياء التى ساعدتك فى الامتناع عن السجائر وابتعد عن المحفزات التى جعلت تضعف مرة أخرى.

الكتابة



نقطة الضعف

ضع خطة إذا كنت تميل إلى التدخين وحاول تجنب العوامل التى تجعلك تشعر بالرغبة الشديدة في التدخين مثل البقاء مشغولاً طول الوقت “ ابعد عن العصبية وكل الأشياء التى تجعلك تريد التدخين”.

العلاج ببدائل النيكوتين

استعمل لصقات النيكوتين والعلكة وأقراص الاستحلاب للإقلاع عن تدخين السجائر ولا تأخذ وصفة طبية مثل البوبروبيون “ويلبوترين إس آر ، والفارينيكلين، ويلبوترين إكس إل ، وغيرهما” ولا يوجد دليل علمى على أن السجائر الإلكترونية أكثر أمانًا أو فعالية من الأدوية البديلة للنيكوتين.

بدائل النيكوتين

تجنب المحفزات

تعد الحوافز والدوافع النفسية أحد أهم الأسباب الرئيسية للإقدام على تدخين السجائر مثل الرغبة فى المتعة فى الحفلات والحانات أو التوتر الشديد أو الضغط العصبي.

تأخير التدخين

عندما تشعر أنك ستستسلم للرغبة فى تناول السجائر انتظر لمدة 10 دقائق أخرى ثم افعل شيئًا لإلهاء نفسك والذهاب للمناطق الممنوع فيها التدخين.

إشغال الفم بشيء آخر

اشغل فمك بتناول شيء آخر لتقليل الرغبة فى التبغ مثل مضغ طعام صحى كالجزر والمكسرات واللب أو تناول علكة خالية من السكر أو حلوى صلبة.

لا تستهن بكسر الخطة

قد لا تستطيع مقاومة السجائر وتشعر برغبة كبيرة في التدخين خاصة فى البداية ولكن الاستسلام لهذا الأمر يجعلك تضعف بسرعة.

الحركة والرياضة

يساعد النشاط البدني مثل المشي أو أى رياضة فى إلهاءك عن الرغبة الكبيرة في التدخين وتناول السجائر حتى وإن كانت صعود درج أو الخروج للنزهة.