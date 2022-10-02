كشفت التسريبات عن أحد هواتف سامسونج Samsung القادمة للفئة الشبابية وهو هاتف Samsung Galaxy A14، حيث ظهر تصميم الهاتف الذكي بالإضافة إلى بعض المواصفات الرئيسية، وسيصل عرض سلسلة Galaxy A القادمة ليكون خليفة Galaxy A13 .

تسريبات حول أرخص هاتف 5G في 2022 من سامسونج ..اشتريه وأنت مغمض

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يحتوي Galaxy A14 على نوتش في الشاشة الأمامية على شكل حرف U وحواف سفلية سميكة قليلاً، كما يوجد زر التحكم في الصوت وزر الباور على الجانب الأيمن مع مضاعفة زر الباور ليعمل أيضًا كقارئ لبصمات الأصابع.

تحتوي اللوحة الخلفية لهاتف سامسونج Galaxy A14 على 3 مستشعرات للكاميرا رأسياً ، بدون وجود مكان مخصص يحتويها بداخله، كما يوجد منفذ USB-C ومقبس سماعة الرأس قياس 3.5 مليمتر وشبكة مكبر الصوت في الجزء السفلي من الهاتف.

تسريبات حول أرخص هاتف 5G في 2022 من سامسونج ..اشتريه وأنت مغمض

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A14

يضيف التقرير أن هاتف سامسونج Galaxy A14 سيحتوي على شاشة LCD كبيرة بقياس 6.8 بوصة مع جودة عرض FHD + ، ويظهر الهاتف الذكي القادم باللون الأسود.

بينما لا تزال المواصفات الرئيسية الأخرى مثل المعالج و الكاميرا وذاكرة الوصول العشوائي رام وذاكرة التخزين الداخلية وسعة البطارية في هاتف سامسونج Samsung Galaxy A14 لم يتم الكشف عنها بعد.

كما لا يزال من غير الواضح أيضًا ما إذا كانت العلامة التجارية الكورية الجنوبية ستعلن عن الهاتف الذكي القادم بإصدارات 4G و 5G كما فعلت مع Galaxy A13.

ومع ذلك ، تشير التسريبات من أوروبا إلى أن Galaxy A14 قد يكون متاحًا فقط في متغير 5G وسيكون أرخص هاتف 5G للشركة في عام 2023.