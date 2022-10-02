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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بقوة 5.30 ريختر..زلزال يضرب شمال مرسى مطروح

زلزال مرسي مطروح
زلزال مرسي مطروح

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، اليوم الأحد ( زلزال ) هزة أرضية بقوة 5.30 درجة على مقياس ريختر على بعد 341 كيلو مترا شمال مرسي مطروح.

وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضى، في بيان أصدره اليوم، إن الهزة (الـ زلزال ) وقعت في الساعة السادسة و3 دقيقة و50 ثانية بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة صباح اليوم.

وأكد أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة ( الـ زلزال )  أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

 زلزال مطروح على خط عرض 35.05 درجة شمالا

وأوضح أن الهزة(الـ  زلزال )  وقعت على خط عرض 35.05 درجة شمالا وخط طول 25.93 درجة شرقا، وعلى عمق 7.04 كم.

زلزال رصد الزلازل الزلازل للمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية شمال مرسي مطروح هزة أرضية مرسى مطروح

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