بقوة 5.30 ريختر..زلزال يضرب شمال مرسى مطروح

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، اليوم الأحد ( زلزال ) هزة أرضية بقوة 5.30 درجة على مقياس ريختر على بعد 341 كيلو مترا شمال مرسي مطروح.

وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضى، في بيان أصدره اليوم، إن الهزة (الـ زلزال ) وقعت في الساعة السادسة و3 دقيقة و50 ثانية بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة صباح اليوم.

وأكد أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة ( الـ زلزال ) أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

زلزال مطروح على خط عرض 35.05 درجة شمالا

وأوضح أن الهزة(الـ زلزال ) وقعت على خط عرض 35.05 درجة شمالا وخط طول 25.93 درجة شرقا، وعلى عمق 7.04 كم.