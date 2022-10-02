عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض بداية من الغد| شاهد

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد ارتفاعًا ملحوظًا فى درجات الحرارة، مؤكدة أنه أعلى من المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الووقت من العام.

ارتفاع  درجات الحرارة

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أن النصف الأول من فصل الخريف يشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة، ويعتبر امتدادا لفصل الصيف.

txt

بدءًا من الغد.. الأرصاد تعلن عن انخفاض درجات الحرارة |فيديو

txt

طقس شديد الحرارة رطب نهارا.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 2-10- 2022

وأشارت إلى أن فصل الخريف يشهد موجات ارتفاع فى درجات الحرارة، ووارد جدًا تكرار الارتفاعات، خاصة مع ارتفاع نسبة الرطوبة بالجو.

وأوضحت أن التقلبات الجوية بين الأرتفاعات والانخفاضات سمة أساسية فى فصل الخريف، لافتة إلى أن موجة الحرارة ستنتهى اليوم، الأحد، وستبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض تدريجيًا بداية من الغد، الاثنين.

الأرصاد الأنخفاض تدريجي ا درجات الحرارة نسبة الرطوبة فصل الخريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة بمحكمة الأسرة: زوجى يسرق ملابس الجيران الداخلية و"بيعمل بيها حاجات غريبة "

حادث بأول يوم دراسة.. انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية في كرداسة

فيديو اعتداء معلمة على طفلة داخل حضانة يثير الغضب بالبحرين

شوفت بعيني| والدة صيدلي حلوان تكشف مفاجأة لأول مرة.. فيديو

مقابل 1.5 مليون دولار.. شوبير يعلن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

ساعات الرعب والتهديد| القصة الكاملة لسفاح دمياط من البلطجة إلى الكلابشات

مع عودة الدراسة.. التربية والتعليم تعلن خبرا سارا لـ الطلاب|تفاصيل

اشتري الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الأحد 2-10-2022

ترشيحاتنا

بعد وقوع إصابات بين الطالبات.. ننشر الصور الأولى لسور مدرسة المعتمدية المنهار

وزيرة البيئة: قضية المناخ تؤثر على جميع الدول.. والتمويل أبرز محاور COP27

زوج بالمجهود فقط.. هاجر للقاضي: جوزي بيطلب فلوس عشان يديني حقي الشرعي

بطولة ناهد السباعى.. «19 ب» يمثل مصر فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

سقوط تاجر مخدرات بحوزته 24 كيلو حشيش بالغربية

يفاضل بين 3 عروض.. زياد طارق يقترب من الرحيل عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نصائحها المثيرة للجدل.. صور جديدة تكشف تغير ملامح ياسمين عز| شاهد

بإطلالة لافتة.. ياسمين الخطيب تنشر صورة تكشف رشاقتها| شاهد

صور تؤكد ارتباطهما.. شاهد| ليوناردو دي كابريو يلجأ لحية لمقابلة جيجي حديد

شفطت بطنها.. إطلالات أروى جودة تثير الجدل وتضعها فى مأزق

فيديو

فيديو اعتداء معلمة على طفلة داخل حضانة يثير الغضب بالبحرين

شفطت بطنها.. إطلالات أروى جودة تثير الجدل وتضعها فى مأزق

اهتمي بجوزك وحطي كرامتك في الدرج.. نصائح ياسمين عز للسيدات

ألفاظ خارجة وفوضى.. حكاية خطاب فصل في أول يوم دراسة لـ6 طلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ