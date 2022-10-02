الأرصاد: درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض بداية من الغد| شاهد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد ارتفاعًا ملحوظًا فى درجات الحرارة، مؤكدة أنه أعلى من المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الووقت من العام.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أن النصف الأول من فصل الخريف يشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة، ويعتبر امتدادا لفصل الصيف.

وأشارت إلى أن فصل الخريف يشهد موجات ارتفاع فى درجات الحرارة، ووارد جدًا تكرار الارتفاعات، خاصة مع ارتفاع نسبة الرطوبة بالجو.

وأوضحت أن التقلبات الجوية بين الأرتفاعات والانخفاضات سمة أساسية فى فصل الخريف، لافتة إلى أن موجة الحرارة ستنتهى اليوم، الأحد، وستبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض تدريجيًا بداية من الغد، الاثنين.