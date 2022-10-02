انطلاق فعاليات معرض دار الكتب والوثائق القومية بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

افتتح الدكتور محمد المحرصاوي وأسامة ياسين نائبا رئيس مجلس إدارة منظمة خريجي الأزهر بحضور الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، فعاليات معرض الكتاب لمطبوعات دار الكتب والوثائق القومية، بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمدينة نصر.

معرض الكتاب لمطبوعات دار الكتب والوثائق القومية

أوضح د.محمد المحرصاوي ، أن المعرض والذي يقام لأول مرة هذا العام في مقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بحرم الجامعة بمدينة نصر؛ يستهدف إعادة بناء وعي الشباب بالأحداث التاريخية ممثلة فيما يعرض من وثائق تاريخية هامة تؤرخ أحداث سجلها التاريخ بأحرف من نور لمسيرة الوطن ورموزه التاريخية ،ولتيسير الحصول على إصدارات الهيئة العامة للكتاب ، وإصدرات المنظمة بأسعار مخفضة ورمزية للطلاب والباحثين، وذلك في إطار بدء الموسم الثقافي للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٢ /٢٠٢٣.



وشهدت فعاليات اليوم الأول من المعرض إقبالا كبيرا من الطلاب من مختلف الجنسيات ، وذلك نظرا لتنوع المعروض من الكتب المختلفة في شتى المجالات العلمية ، و بتخفيضات تصل إلى ٥٠% .

وتشارك المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمجموعة من الإصدارات العلمية فضلا عن مشاركة (مجلة نور) للأطفال، بمجلتي نور ونور الصغير بإصداراتها ومطبوعاته المختلفة الدينية والتعليمية بتخفيض 50% طوال فترة المعرض والذي تستمر فعالياته حتي الأربعاء ٥ من أكتوبر.

تكريم النابغة بلال السنهوري

في وقت سابق، كرمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بلال السنهوري، الطالب بكلية القرآن الكريم بطنطا، والحائز على المركز الأول بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم، بالمملكة العربية السعودية.



وأشاد الدكتور محمد حسين المحرصاوى - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالمستوى المتميز الذي وصل له الطالب بلال في حفظ كتاب الله، وبتكريمه يتم تسليط الضوء على النماذج الأزهرية المضيئة ليحتذي به كل طالب علم، مؤكدا في كلمته أنه بهذا المستوى ومشاركته ونجاحه في مسابقة دولية للقرآن الكريم قد شارك في إعلاء مكانة مصر والأزهر في ريادة المسابقات الدولية الخاصة بمدارسة القرآن الكريم.

كما أوضح أننا في هذا التكريم نحتفي بمجهود القائمين على كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، فهي الكلية التي لها تاريخ كبير وعظيم، وهي من أول الكليات التي حصلت على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والآن هي بصدد تجديد الاعتماد، ويكفيها شرفا أنها تحمل أمانة تعليم وتدارس القرآن الكريم.



كما هنأ الدكتور عبدالدايم نصير، الطالب بلال، بفوزه بالجائزة، مشيدا بدور والديه في تذليل كل الصعوبات في رحلته العلمية وتمكينه على يد شيوخه من حفظ القرآن الكريم وإجادة قراءته بالقراءات العشر، متمنين له دوام النجاح والتوفيق والتثبيت من عند الله.



وقال الدكتور سامي هلال - عميد كلية القرآن الكريم السابق بطنطا: يكفينا فخرا أن نقول إن الأزهر المؤسسة الإسلامية العريقة في العالم الإسلامي القادر على أن يقدم للعالم خيره أبنائه، فهو قبله العلم يسعى لنشر وسطية الإسلام عبر قرونه الماضية، ويستمر بخطى ثابتة على طريق ترسيخ منهجه السمح إلى أن تقوم الساعة.



وأشار إلى أن كلية القرآن الكريم بطنطا تسعى إلى أن تكون لها الريادة في قادم أيامها لتنفيذ مشروع تخريج (100) مائة مجاز بالقراءات العشر كل عام، يجيدون تعليم القرآن الكريم في الرواق الأزهري في كافة محافظات الجمهورية، آملا في نجاح التواصل مع الجهات المسئولة لترشيح طلاب الكلية في المسابقات العالمية من أجل ريادة مصر واستحقاق أبناء الأزهر المشاركة بتفوق في هذه المسابقات.



‌من جانبه قال الدكتور عبدالفتاح خضر - عميد كلية القرآن الكريم: إننا إذ نحتفي بالنابغة بلال؛ فإننا نرجو أن يحذو زملاؤه حذوه لتعليم الدنيا كلها القرآن الكريم بقراءاته المتواترة وهذا شرف عظيم.



وقد قدم الطالب بلال السنهورى شكره للمنظمة على هذا التكريم وهذه اللفتة الكريمة، كما قدم شكره لكل أساتذته الذين شاركوا في وصوله إلى هذا المركز، وقدم عظيم الشكر لوالديه اللذين كانا له خير معين في الوصول لهذا المستوى.