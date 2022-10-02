بروتين الغلابة.. ارتفاع أسعار العدس في الأسواق والتموين| نكشف الأسباب والتفاصيل

أسعار العدس ارتفعت بشكل كبير ب وصلت إلى 2000 جنيه فى الطن، وعلى الرغم من ذلك نستورد 98% من احتياجاتنا من العدس بعدما تراجعت مساحات العدس بشكل كبير في ظل ضخامة المستورد منها على الرغم من أن مصر كانت من الدول الأوائل في هذا المحصول، حيث أوضح تقرير التجارة الخارجية أن قيمة واردات مصر من العدس بلغت 77.994 مليون دولار خلال 8 أشهر.



ويرصد موقع “صدى البلد” أسباب تراجع مساحات زراعة العدس خلال التقرير التالي….



تكلفته السبب



كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن أسباب تراجع مساحات العدس في مصر ، حيثُ أن تكلفة زراعته مرتفعة في مصر وأن تكلفة استيراده أقل، حيثُ نستوره بأسعار رخيصة مقابل زراعته في مصر ، كما أنه يحتاج إلى رعاية خاصة أثناء زراعته وليس لدينا الخبرة الكافية بزراعته .

أسعار العدس





وأضاف “أبو صدام” خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أننا ليس متوفر لدينا التقاوي أو مقاومات زراعته في مصر ، منوهًا إلى أن أسعاره رخيصة مقارنة بباقي البقوليات .

ارتفاع أسعار العدس



أما عن أسعاره ، أشار “نقيب الفلاحين” إلي أن أسعار العدس ارتفعت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، حيث زاد سعر العدس بنحو 2000 جنيه للطن، ليسجل 19 ألف جنيه للطن بعد أن كان 17 ألف جنيه .



وأكد أننا نستورد العدس من عدة دول على رأسها كندا وتركيا، مشيرا إلى أن حجم استيراد العدس يسجل 98 % مقابل 2 % فقط محلى .



وعلى صعيد متصل كشفت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والتي حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه، أن فاتورة استيراد مصر من العدس زادت بنسبة 31.2% خلال الفترة من “يناير-أغسطس 2021” لتبلغ 77.994 مليون دولار في مقابل 59.457 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020

بينما تراجعت خلال أغسطس فقط بنسبة 73.3% لتسجل 1.292 مليون دولار في مقابل 4.835 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020.

أسعار العدس اليوم



وسجلت أسعار العدس المستورد نحو 30 جنيهاً للكيلو.

ووصلت أسعار العدس الأصفر لنحو 28 جنيهاً للكيلو.

أسعار العدس فى السلع التموينية

وكشفت قائمة أسعار السلع التموينية عن شهر أكتوبر ارتفاع أسعار 8 سلع تموينية مقارنة بشهر سبتمبر الماضي هي:

١- زجاجة زيت خليط 800 مللي 25 جنيها بدل 23 جنيها، ٢- مسحوق الغسيل الأتوماتيك 20 جنيها بدلا من 18 جنيها، ٣- الصابون 6جنيهات ونصف الجنيه بدلا من 5 جنيهات ونصف، ٤-زجاجة الخل 5 جنيهات بدلا من 4.25 جنيه، ٥- كيلو العدس 12 جنيها بدلا من 11 جنيها، ٦- السمن الصناعي 30 جنيها بدلا من 24 جنيها، ٧- الصلصلة 6 جنيهات بدل 4.75 جنيه، ٨- علبة الجبن ربع كليو 7.5 جنيه بدلا من 7 جنيهات وعلبة الجبن زنة النصف كيلو 14 جنيها بدلا من 13 جنيها.



