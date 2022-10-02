عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بروتين الغلابة.. ارتفاع أسعار العدس في الأسواق والتموين| نكشف الأسباب والتفاصيل

أسعار العدس
أسعار العدس

أسعار العدس ارتفعت بشكل كبير ب وصلت إلى 2000 جنيه فى الطن، وعلى الرغم من ذلك نستورد 98% من احتياجاتنا من العدس بعدما تراجعت مساحات العدس بشكل كبير في ظل ضخامة المستورد منها على الرغم من أن مصر كانت من الدول الأوائل في هذا المحصول، حيث أوضح تقرير التجارة الخارجية أن قيمة واردات مصر من العدس  بلغت 77.994 مليون دولار خلال 8 أشهر.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسباب تراجع مساحات زراعة العدس خلال التقرير التالي….
 

txt

الخلالي: المصريون القدماء استخدموا العدس كطعام طيلة فترة بناء الأهرامات

txt

بعد الارتفاع.. تعرف على أسعار الفول بمنافذ الزراعة

 

تكلفته السبب
 

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن أسباب تراجع مساحات العدس في مصر ، حيثُ أن تكلفة زراعته مرتفعة في مصر وأن تكلفة استيراده أقل، حيثُ نستوره بأسعار رخيصة مقابل زراعته في مصر ، كما أنه يحتاج إلى رعاية خاصة أثناء زراعته وليس لدينا الخبرة الكافية بزراعته .

أسعار العدس



وأضاف “أبو صدام” خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أننا ليس متوفر لدينا التقاوي أو مقاومات زراعته في مصر ، منوهًا إلى أن أسعاره رخيصة مقارنة بباقي البقوليات .

ارتفاع أسعار العدس
 

 أما عن أسعاره ، أشار “نقيب الفلاحين” إلي أن أسعار العدس ارتفعت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، حيث زاد سعر العدس بنحو 2000 جنيه للطن، ليسجل 19 ألف جنيه للطن بعد أن كان 17 ألف جنيه .

وأكد أننا نستورد العدس من عدة دول على رأسها كندا وتركيا، مشيرا إلى أن حجم استيراد العدس يسجل 98 % مقابل 2 % فقط محلى .

وعلى صعيد متصل كشفت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية  والتي حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه، أن فاتورة استيراد مصر من العدس زادت بنسبة 31.2% خلال الفترة من “يناير-أغسطس 2021” لتبلغ 77.994 مليون دولار في مقابل 59.457 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020

بينما تراجعت خلال أغسطس فقط بنسبة 73.3% لتسجل 1.292 مليون دولار في مقابل 4.835 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020.

أسعار العدس اليوم
 

وسجلت أسعار العدس المستورد نحو 30 جنيهاً للكيلو.

ووصلت أسعار العدس الأصفر لنحو 28 جنيهاً للكيلو.

أسعار العدس فى السلع التموينية

وكشفت قائمة أسعار السلع التموينية عن شهر أكتوبر ارتفاع أسعار 8 سلع تموينية مقارنة بشهر سبتمبر الماضي هي: 

١- زجاجة زيت خليط 800 مللي 25 جنيها بدل 23 جنيها، ٢- مسحوق الغسيل الأتوماتيك 20 جنيها بدلا من 18 جنيها، ٣- الصابون 6جنيهات ونصف الجنيه بدلا من 5 جنيهات ونصف، ٤-زجاجة الخل 5 جنيهات بدلا من 4.25 جنيه، ٥- كيلو العدس 12 جنيها بدلا من 11 جنيها، ٦- السمن الصناعي 30 جنيها بدلا من 24 جنيها، ٧- الصلصلة 6 جنيهات بدل 4.75 جنيه، ٨- علبة الجبن ربع كليو 7.5 جنيه بدلا من 7 جنيهات وعلبة الجبن زنة النصف كيلو 14 جنيها بدلا من 13 جنيها.

 

اسعار العدس العدس تراجع مساحات العدس تراجع مساحات العدس في مصر أسعار السلع التموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة بمحكمة الأسرة: زوجى يسرق ملابس الجيران الداخلية و"بيعمل بيها حاجات غريبة "

حادث بأول يوم دراسة.. انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية في كرداسة

مقابل 1.5 مليون دولار.. شوبير يعلن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

فيديو اعتداء معلمة على طفلة داخل حضانة يثير الغضب بالبحرين

شوفت بعيني| والدة صيدلي حلوان تكشف مفاجأة لأول مرة.. فيديو

ساعات الرعب والتهديد| القصة الكاملة لسفاح دمياط من البلطجة إلى الكلابشات

هتلاقيني عندك.. رسالة صارمة من رضا حجازي للمديريات التعليمية| فيديو

اشتري الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الأحد 2-10-2022

موضوعات متعلقة

بعد الارتفاع.. تعرف على أسعار الفول بمنافذ الزراعة

ترشيحاتنا

يصيبك بالعمى.. احذر استخدام هذا المنتج عند النوم

حرامي ملابس داخلية.. سيدات ورجال يطلبون الطلاق لأسباب غريبة| فيديو جراف

وش السعد.. سيكازوي حكما لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري بدوري أبطال إفريقيا

من داخل المستشفى.. ننشر الصور الأولى لطلاب مدرسة المعتمدية المصابين

كأس العالم بقطر.. سوق جديد لإنعاش السياحة المصرية| تفاصيل مهمة

ننشر تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. إنشاء سفارة معرفة تابعة لمكتبة الإسكندرية داخل الكلية البحرية

بعد نصائحها المثيرة للجدل.. صور جديدة تكشف تغير ملامح ياسمين عز| شاهد

زوج بالمجهود فقط.. هاجر للقاضي: جوزي بيطلب فلوس عشان يديني حقي الشرعي

بإطلالة لافتة.. ياسمين الخطيب تنشر صورة تكشف رشاقتها| شاهد

فيديو

فيديو اعتداء معلمة على طفلة داخل حضانة يثير الغضب بالبحرين

شفطت بطنها.. إطلالات أروى جودة تثير الجدل وتضعها فى مأزق

اهتمي بجوزك وحطي كرامتك في الدرج.. نصائح ياسمين عز للسيدات

ألفاظ خارجة وفوضى.. حكاية خطاب فصل في أول يوم دراسة لـ6 طلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ