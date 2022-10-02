تعاون كبير بين روسيا والصين لمواجهة هيمنة القوى الأخرى

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كه في، إن الصين وروسيا تعملان معا لمواجهة الهيمنة وسياسة القوة، والحفاظ على العدل والإنصاف الدوليين، موضحة أن الدولتين تلعبان دورا هاما في بناء نوع جديد من العلاقات الدولية كلها، من أجل المصير المشترك للبشرية.

وأكد تان كه في، أنه في السنوات الأخيرة، تعمق التبادل والتعاون بين الجيشين في مختلف المجالات، ووصلت الاتصالات الاستراتيجية إلى مستوى جديد.

وتابع، "منذ بداية هذا العام، نظمت الصين وروسيا الرحلة الإستراتيجية الجوية الرابعة المشتركة، وتوجه الجيش الصيني إلى موسكو للمشاركة في المناورات العسكرية "فوستوك 2022" ، كما استضاف وشارك في "المسابقة العسكرية الدولية 2022".

ولفت "في الخطوة التالية، الصين على استعداد للعمل مع روسيا من أجل التنفيذ الكامل للتوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين، وتعميق التواصل الاستراتيجي بين الجيشين، ومواصلة تنفيذ التعاون العملي في مختلف المجالات، وإثراء الدلالات الاستراتيجية الجديدة للعلاقات الثنائية باستمرار، و تقديم مساهمات إيجابية في الحفاظ على السلام والاستقرار على الصعيدين العالمي والإقليمي".