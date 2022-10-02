بي 1 سوبركار لايف أول نادي للسيارات الخارقة في الإمارات.. تفاصيل

أعلنت شركة بول بوزيشن جروب التي تعمل في استشارات السيارات والتي تتخذ من دبي مقرا لها، عن إنشاء نادي حصري للسيارات الخارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأطلق عليه اسم "بي 1 سوبركار لايف".

نادي للسيارات الخارقة

يعمل نادي بي 1 سوبركار لايف للسيارات الخارقة علي انتقاء عشاق السيارات الخارقة الراغبين بمستويات أعلى من التفرد والراحة بصحبة أصدقائهم أصحاب التفكير المتشابه.

ويمكن لأعضاء النادي استخدام مركز مخصص للسيارات ورياضة السيارات وسيتم افتتاحه العام المقبل، وسيحتوي على جدول زمني للفعاليات المرموقة التي تضم سباقات الحلبات وجولات كبار الشخصيات.

نادي للسيارات الخارقة

وفي هذا السياق أوضح رايان تراتش، المدير الإداري لشركة بول بوزيشن جروب التي أسست نادي "بي 1 سوبركار لايف" قائلا " تم تأسيس نادي بي 1 سوبركار لايف لأنشاء ملكية نشطة بعيدا عن لصحاب السيارات الخارقة الكرام".

وتابع المدير الإداري لشركة بول بوزيشن جروب "تتمحور روح النادي حول فنون القيادة، والتجارب الشيقة الفريدة التي لا يمكن أن توفرها سوى السيارات الخارقة الحقيقية لمالكيها، وسيكون أعضاء نادينا الكرام مالكين سيارات خارقة حقيقية وسينتظرون لاختبار سياراتهم.

أستون مارتن

ونوه قائلا "إنهم لا يريدون قيادة أفضل السيارات الخارقة فحسب، بل بأن تتوفر لديهم فرص الالتقاء والتواصل مع أقرانهم المعاصرين الذين يقدرون الفخامة والتميز الحقيقيين في مجال السيارات الخارقة، ونحن نستخدم معايير صارمة لضمان تقديم العضوية فقط لأولئك المتحمسين الذين يشاركوننا فلسفتنا".

وسيحصل أعضاء نادي بي 1 سوبركار لايف على سلسلة أجندة الفعاليات والأحداث المرموقة على مدار العام، منهم أربعة أيام على حلبة دبي أوتودروم وحلبة مرسى ياس في أبوظبي.

أستون مارتن



وتحتوي أجندة فعاليات نادي السيارات علي سبع رحلات قيادة منظمة على الطرق، ورحلات خارج الإمارات العربية المتحدة خلال فصل الصيف، حيث يقدم نادي بي 1 سوبركار لايف للأعضاء مجموعة من جولات كبار الشخصيات VIP tours في بعض أكثر الطرق الخلابة في أوروبا في جبال الألب الفرنسية والإيطالية.



والجدير بالذكر أنه اعتبارا من العام المقبل سيتمكن أعضاء النادي من الاستخدام الحصري لمرافق الضيافة في عطلة نهاية الأسبوع خلال سباق فورمولا 1 في حلبة مرسى ياس، وسيوفر النادي لأعضائه فرص ضيافة حصرية لأفضل سباقات الفورمولا 1 في عطلات نهاية الأسبوع في جميع أنحاء العالم.