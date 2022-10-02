ننشر تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب

انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، اليوم الأحد، والبالغ عددها 25 لجنة نوعية.

جدير بالذكر أن اللائحة الداخلية نظمت إجراءات انتخابات اللجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على أن: يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.

وجاء تشكيل اللجان النواعية الـ 25 لجنة مركزية كالتالي:

1- اللجنة التشريعية

الرئيس: إبراهيم الهنيدي

الوكيلان: إيهاب الطماوى - يحيى عيسوى

أمين السر: ناصر عثمان

2 - لجنة الدفاع والأمن القومي

الرئيس: أحمد العوضي

الوكيلان: إبراهيم المصري - أحمد يحيى

أمين السر: محمد راضي

3- لجنة حقوق الإنسان

الرئيس: طارق رضوان

الوكيلان: أيمن أبوالعلا - محمد عبدالعزيز

أمين السر: محمد تيسير مطر

4- لجنة الاتصالات

الرئيس: أحمد بدوي

الوكيلان: أحمد نشأت - مارثا واصف

أمين السر: محمد يسرى عبادة

5- لجنة الطاقة والبيئة

الرئيس: حسام عوض الله

الوكيلان: رشا رمضان - محمد الجبلاوي

أمين السر: خالد عبد المولى

6- لجنة الشئون الإفريقية

الرئيس: شريف الجبلى

الوكيلان: محمود سعد - سعداوى راغب ضيف الله

أمين السر: دكتورة رشا أبوشقرة

7- لجنة الشباب والرياضة

الرئيس: محمود حسين

الوكيلان: سامر التلاوي - حسام غالي

أمين السر: حازم إمام

8- لجنة الزراعة

الرئيس: هشام الحصرى

الوكيلان: صقر عبدالفتاح - حسن عبدالقادر

أمين السر: محمد محمود عبدالقوي

9- لجنة الإسكان

الرئيس: عماد سعد حمودة

الوكيلان: طارق شكري - أحمد عبدالمجيد

أمين السر: أمين مسعود

10- لجنة التضامن الاجتماعى

الرئيس: عبدالهادي القصبي

الوكيلان: أحمد فتحي - رضوى جعفر

أمين السر: حسن المير

11- لجنة الشئون الاقتصادية

الرئيس: محمد سليمان

الوكيلان: نيفين حمدي - محمد علي عبدالحميد

أمين السر: محمود الصعيدي

12- لجنة الخطة والموازنة

الرئيس: فخري الفقي

الوكيلان: ياسر عمر شيبة - مصطفى سالم

أمين السر: عبدالمنعم إمام

13- لجنة الصناعة

الرئيس: معتز محمود

الوكيلان: محمد السلاب - محمد سعد عوض الله

أمين السر: سامي نصر

14- لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

الرئيس: محمد كمال مرعي

الوكيلان: هالة أبوالسعد - محمد الجارحي

أمين السر: مارسيل سمير

15- لجنة النقل والمواصلات

الرئيس: علاء عابد

الوكيلان: وحيد قرقر - محمود الضبع

أمين السر: محمد السيد عوض

16- لجنة العلاقات الخارجية

الرئيس: كريم درويش

الوكيلان: طارق الخولي - سحر البزار

أمين السر: أميرة صابر

17- لجنة الثقافة والإعلام والآثار

الرئيس: درية شرف الدين

الوكيلان: يوسف الحسيني - نادر مصطفى

أمين السر: هند رشاد

18- لجنة السياحة والطيران المدني

الرئيس: نورا على

الوكيلان: سيد قاسم - أحمد الطيبي

أمين السر: أماني الشعولي

19- لجنة الصحة

الرئيس: دكتور أشرف حاتم

الوكيلان: محمد الوحش - محمد العماري

أمين السر: كريم حلمى

20- الشئون الدينية والأوقاف

الرئيس: علي جمعة

الوكيلان: أسامة العبد - منصف نجيب

أمين السر: محمد أبوهاشم

21- لجنة القوى العاملة

الرئيس: عادل عبدالفضيل

الوكيلان: سولاف درويش - إيهاب منصور

أمين السر: ألفت المزلاوي

22- لجنة الاقتراحات والشكاوى

الرئيس: عاطف ناصر

الوكيلان: محمد حمدي دسوقي - نافع عبدالهادي

أمين السر: هشام حسين

23- لجنة التعليم والبحث العلمى

الرئيس: سامي هاشم

الوكيلان: ماجدة بكري - منى عبدالعاطي

أمين السر: ياسمين أبوطالب

24 - لجنة الشئون العربية

الرئيس: يسري المغازي

الوكيلان: عباس السادات - أحمد فؤاد أباظة

أمين السر: أحمد مقلد

25 – الإدارة المحلية

الرئيس: أحمد السجيني

الوكيلان: محمد الحسيني - محمد وفيق

أمين السر: عمرو درويش