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رئيس التحرير
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التنمية المحلية: 210 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء في قمة المناخ |شاهد

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث بأسم وزارة التنمية المحلية، أن جميع الوزارات في الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لمؤتمر المناخ "COP 27"،  مضيفاً أن تحضيرات مؤتمر المناخ تضم  العديد من الملفات التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية، و خاصة ما يتعلق بالنقل المستدام.

مواصفات أتوبيسات نقل وفود قمة المناخ

 

وقال خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية على فضائية DMC، إنه سوف يتم نقل 210 أتوبيس إلى شرم الشيخ، من بينهم 100 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي، و 110 أتوبيس يعمل بالكهرباء، و ذلك بالتعاون مع الإنتاج الحربي و وزارة النقل، و إحدى الشركات المصرية.

 

بالغاز والكهرباء.. نقل 210 أتوبيسات وتزيينها بالهوية البصرية لشرم الشيخ استعدادا لمؤتمر المناخ

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وأضاف المتحدث بأسم وزارة التنمية المحلية، أن الأتوبيسات التي سوف تستخدم في نقل الوفود، في فاعليات مؤتمر المناخ، سوف يتم إستلامها من الإنتاج الحربي، و تركيب الهاويات البصرية  من جانب إحدى شركات وزارة النقل، و ذلك تمهيداً لنقلها لمدينة شرم الشيخ.

وأوضح خالد قاسم، أنه تم توفير الأطقم الفنية الخاصة بالأتوبيسات، سائقين و مهندسين و مشرفين، مؤكداً أنه تم توفير وحدات شحن الأتوبيسات، و محطات خاصة بالغاز الطبيعي.

 

 

التنمية المحلية اتوبيسات اتوبيس الغاز الطبيعى الكهرباء مؤتمر المناخ cop 27

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