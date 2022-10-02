1-6.. مانشستر سيتي يذل اليونايتد بنصف دستة أهداف

أحرز فيل فودين، هدف مانشستر سيتي السادس في شباك مانشستر يونايتد، في المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي، لتصبح النتيجة 6-1 لصالح السيتي.

وكان فريق مانشستر سيتي، تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة، من تسديدة قوية لـ فيل فودين من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف النرويجي إيرلينج هالاند لتسجيل هدف ماشستر سيتي الثاني من رأسية قوية في الدقيقة 34، ثم عاد نفس اللاعب لتسجيل هدف السماوي بعدها بثلاث دقائق، من تسديدة من داخل منطقة اليونايتد.

واختتم فيل فودين أهداف مانشستر سيتي في الشوط الأول، بتسجيل الهدف الرابع من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد أسيست من هالاند.

وسجل أنتوني هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة 56، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأحرز هالاند الهدف الخامس لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 65.