قال قائد عسكري روسي سابق إن فشل روسيا في السيطرة على مدينة ليمان الأوكرانية يرجع إلى سلسلة من الأكاذيب.

وخدم أندريه جوروليوف سابقا في الجيش الروسي حتى عام 2019 قبل أن ينتقل إلى السياسة، حيث شغل منصب نائب حاكم منطقة ترانسبايكال ويشغل حاليا منصب عضو في برلمان مجلس الدوما في البلاد. ولدى ظهوره في نشرة إخبارية تديرها الدولة مؤخرا، اتخذ السياسي موقفا كئيبا ونقديا بشكل غير متوقع بشأن استسلام ليمان للقوات الأوكرانية، على الأقل في البداية.

وقال جوروليوف علي التليفزيون الروسي الرسمي: “بصراحة، من وجهة نظر عسكرية، لا أستطيع شرح ذلك. ربما يكون هذا معلما بارزا، ليس فقط بالمعنى العسكري، ولكن أيضا سياسيا. بصراحة لا أستطيع أن أفهم لماذا بعد كل هذا الوقت لم يتمكنوا من تقييم الوضع بدقة، لماذا لم يتخذوا قرارا بتعزيز المجموعة التي كانت تدافع عن ليمان”.

وليمان هي مدينة رئيسية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، وهي جزء من منطقة دونباس الانفصالية التي كانت النقطة المحورية للغزو الروسي.

وتفيد التقارير بأن المدينة كانت بمثابة مركز رئيسي للخدمات اللوجستية والنقل للقوات الروسية المحتلة.

وأعلن مسؤولون روس أمس السبت أن القوات في المدينة انسحبت بعد هجوم مضاد أوكراني ناجح.

وظهرت تقارير في وقت لاحق تفيد بأن حوالي 5000 جندي روسي في المدينة كانوا محاطين بالجنود الأوكرانيين.

وعلى الرغم من هذه الانتكاسة العسكرية الهائلة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا أنه سيضم المنطقة إلى جانب مناطق لوجانسك وزابوريجيا وخيرسون، بعد إجراء تصويت في الاستفتاء للانضمام إلى روسيا هناك الأسبوع الماضي.