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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الإندونيسي يصدر أمرا بتعليق مباريات دوري كرة القدم

صدى البلد

أصدر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم /الأحد/، أمرا إلى اتحاد كرة القدم في البلاد، بتعليق المنافسة في الدوري الممتاز، بعد حادث التدافع المروع عقب أحد المباريات والذي أسفر عن مصرع 174 شخصا وإصابة أكثر من 120 آخرين.
وقال ويدودو في تصريحات متلفزة - نقلتها صحيفة "جاكرتا جلوب" الإندونيسية - "أود أن أقدم عن خالص التعازي في وفاة أشقائنا وشقيقاتنا في مأساة كرة القدم بمدينة مالانج في إقليم جاوه الشرقية.
وأضاف الرئيس الإندونيسي إنه طلب من وزير الصحة بودي غونادي صديقين وحاكمة إقليم جاوه الشرقية خوفيفة إندار باراوانسا، برعاية الضحايا المصابين في الحادث.
وأشار ويدودو إلى أنه طلب أيضا من إدارة الشرطة الوطنية والاتحاد الإندونيسي لكرة القدم لإطلاق تحقيق مشترك شامل في تنظيم مباراة، أمس السبت، التي شهدت الحادث المأساوي.
وتابع قائلا: "لقد طلبت أيضا من اتحاد كرة القدم تعليق الدوري الممتاز لحين إجراء تقييم شامل وتطبيق تدابير أمنية مُعززة للمباريات"، معربا عن أمله في أن يكون الحادث "أخر مأساة كروية في البلاد"، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الروح الرياضية والإنسانية والأخوية بين المواطنين.
يذكر أن الحادث وقع عندما أقدم عشرات من مشجعي الفريق الخاسر في المباراة على النزول إلى أرض الملعب، وهو ما دفع القوات الأمنية إلى إطلاق قنابل غاز مسيل للدموع في محاولة للسيطرة على الموقف، إلا أنها أدت إلى حالة تدافع عامة بينما يحاول المشجعون مغادرة الملعب، وهو ما أسفر عن حالات دهس واختناق بالعشرات بين المشجعين.

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