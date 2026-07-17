ناقلة نفط تتعرض لضربة غامضة قبالة عُمان.. وبريطانيا تعلن حالة استنفار

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أن ناقلة نفط تعرضت لإصابة بجسم مجهول أمس أثناء إبحارها على بعد حوالي 19 ميلاً بحرياً شرق خصب، عُمان.



وأضافت الوكالة أن الطاقم بخير، ولم يتم الإبلاغ عن أي آثار بيئية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأظهرت بيانات الشحن أن ثلاث سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس، وهو أقل عدد من السفن العابرة يوميًا منذ مايو، حيث توقفت معظم السفن أو عادت أدراجها بعد الهجمات الإيرانية الأخيرة على السفن واستئناف الحصار الأمريكي على الشحن المرتبط بإيران.

أدى تصاعد القتال بين الولايات المتحدة وإيران إلى توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أهم ممر ملاحي للنفط والغاز في العالم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.



وخرجت ناقلة المنتجات "ميران"، الخاضعة للعقوبات والمحملة بزيت الوقود، والسفينة الصغيرة "نوريتا"، المحملة بغاز البترول المسال، من المضيق أمس عبر المسار الإيراني، لكنهما توقفتا في خليج عُمان، حيث يقع الحصار الأمريكي، وفقًا لبيانات شركة "كيبلر".

أظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن للسفن (LSEG) أن ناقلة الوقود "أروليا"، المحملة بزيت الوقود العراقي والمستخدمة لتزويد السفن بالوقود في عرض البحر، عادت أدراجها إلى الخليج بعد ساعات من