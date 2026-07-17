طهران تخترق لندن.. الشرطة البريطانية توجه اتهامات لرجل بالتجسس لصالح إيران

أعلنت الشرطة البريطانية يوم الجمعة أنها وجهت اتهامات لرجل يبلغ من العمر 39 عامًا للاشتباه في مساعدته لجهاز استخبارات أجنبي، وأن التحقيق مرتبط بإيران.



يأتي هذا الاعتقال وسط تزايد المخاوف بشأن أنشطة إيرانية على الأراضي البريطانية، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وكان قد وُجهت اتهامات مماثلة لثلاثة مواطنين إيرانيين في مايوالماضي، للاشتباه في تجسسهم لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية خلال الفترة من أغسطس2024 إلى فبراير 2025.

وأمس الأول الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال إصدار حكم بحق جندي إسرائيلي بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التجسس لصالح إيران خلال حرب يونيو 2025.

وقال الجيش في بيان أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن الحكم صدر ضد الجندي الذي كان يؤدي الخدمة العسكرية الإلزامية، بالسجن خمس سنوات بتهمة القيام بمهام تجسس لصالح إيران.

وبحسب البيان "كان الجندي قد أدين بتهمة التواصل مع عميل أجنبي وتسريب معلومات من شأنها أن تفيد العدو، وذلك عقب تحقيق مشترك بين الشرطة العسكرية والشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)".