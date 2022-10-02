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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تهديد بوتين.. ذعر أمريكي من هجوم روسيا علي أراضي حلف الناتو

أمريكا
أمريكا

أعرب السناتور الأمريكي، ماركو روبيو، عن قلقه إزاء احتمال توجيه ضربة من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

في أراضي حلف شمال الأطلسي “الناتو".

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن،” الأمريكية، قال عضو الكونجرس الأمريكي، ماركو روبيو، “أعتقد أنه من الممكن جدا أن ينتهي به الأمر إلى ضرب بعض أماكن التوزيع حيث تأتي الإمدادات، بما في ذلك داخل بولندا. الكثير من الحديث عن الأسلحة النووية، لكنني أعتقد أن أكثر ما يقلقني هو هجوم روسي داخل أراضي حلف شمال الأطلسي، على سبيل المثال، بأن يستهدف مطار بولندا أو نقطة توزيع أخرى”.

وردا على سؤال عما إذا كان يتعين على حلف شمال الأطلسي الرد، قال إن ذلك “سيعتمد” على طبيعة الهجوم وحجمه ونطاقه. 

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وأشار روبيو إلى أن خطر وقوع هجوم نووي من بوتين أعلى اليوم مما كان عليه قبل شهر لكنه قلق أكثر بشأن الخطوات التي يمكن أن يتخذها بوتين.

ولفت إلى أن روسيا كانت مسؤولة عن الهجمات على خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم الأسبوع الماضي.

وقال: “أعتقد أن الأمر واضح جدا، شخص ما فعل ذلك، والأشخاص الوحيدون في تلك المنطقة الذين لديهم الدافع والقدرة على القيام بذلك، هم روسيا أو القوات الروسية، لذلك أعتقد بالنسبة لي، أنها ليست مسألة استخباراتية في هذه المرحلة، إنها مسألة منطقية”.

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