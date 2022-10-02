الصين تدفع بسفن وطائرات إلى مضيق تايوان.. وأمريكا تكشف إمكانية اندلاع الحرب

قالت تايوان، الأحد، إنها رصدت 22 طائرة و4 سفن حربية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، تقترب من الجزيرة.

وأضافت وزارة الدفاع التايوانية، في تغريدة على تويتر: "رصدت 22 طائرة و4 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني حول المنطقة المحيطة بنا اليوم".

وأشارت إلى أن 8 من الطائرات المكتشفة عبرت ما يسمى بـ"الخط الوسط" لمضيق تايوان، والذي يعد بمثابة حدود بحرية غير رسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين.

22 PLA aircraft and 4 PLAN vessels around our surrounding region were detected today (Oct. 2, 2022) until 1700(GMT+8). #ROCArmedForces have monitored the situation and responded to these activities with aircraft in CAP, naval vessels, and land-based missile systems. pic.twitter.com/Uc6fTXb7cX — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) October 2, 2022

وأوضحت الوزارة أن الجيش التايواني راقب الموقف، ورد بإرسال دورية جوية مدنية وإصدار تحذيرات لاسلكية ونشر أنظمة صواريخ دفاع جوي.

أمريكا تستبعد الحرب

على جانب آخر، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه "لا يرى أي خطط لهجوم صيني على تايوان في المستقبل القريب".

وأضاف في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن المسؤولين في الولايات المتحدة يرون في أنشطة الجيش الصيني حول الجزيرة محاولة لخلق "معادلة جديدة" في المنطقة.

ولفت أوستن إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل على تجديد التواصل مع نظيراتها الصينية، من أجل ضمان استقرار المنطقة.

وتصاعد التوتر بين البلدين حول تايوان، منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة، التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

وردت الصين على الزيارة التي جرت في أغسطس الماضي، بسلسلة تدريبات عسكرية هي الأضخم في محيط تايوان، في حين قامت الولايات المتحدة وحلفائها بمواصلة الإبحار عبر المنطقة.

وعبرت سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية وفرقاطة كندية بشكل عادي مضيق تايوان، في 20 سبتمبر الماضي.

وفي أغسطس الماضي، قررت بكين تعليق التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات، بما في ذلك حوار بين قادة عسكريين كبار، وذلك ردا على زيارة بيلوسي لتايوان.